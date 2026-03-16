اجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الحكومي والخاص| خبير يوضح أهميتها

ياسمين القصاص

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة تفاصيل إجازة عيد الفطر، خاصة الموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة. 

وتعد إجازة عيد الفطر من أهم الإجازات الرسمية في مصر، إذ توفر للعاملين فرصة للراحة بعد مضي شهر كامل من الصيام، إلى جانب منحهم الوقت الكافي للاحتفال بالعيد وزيارة الأهل والأقارب وقضاء أوقات مميزة مع الأسرة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن كثرة الإجازات غير المنظمة قد تؤثر سلبا على الإنتاجية وسير العمل، لكن في الوقت نفسه، لا ينبغي أن نغفل أهمية الإجازات الوطنية والدينية والأعياد، ومنها: عيد الفطر وعيد الأضحى، التي يجب أن تعطى للعاملين كاملة ومدفوعة الأجر دون نقصان.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الإجازات تعد دعامة مهمة لاستعادة نشاط الموظف وحيويته، مما يعزز من قدرته على أداء مهامه بكفاءة، ويسهم بشكل مباشر في استمرار عجلة التنمية وزيادة الإنتاجية.

وأعلنت الحكومة موعد إجازة عيد الفطر الرسمية للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، حيث من المقرر أن تبدأ الإجازة يوم الخميس 19 مارس 2026 وتستمر حتى يوم الاثنين 23 مارس 2026، ليحصل الموظفون بذلك على خمسة أيام متتالية من الراحة. 

وتعد هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. 

وتأتي إجازة عيد الفطر ضمن الإجازات الرسمية السنوية التي تمنحها الدولة للاحتفال بالمناسبات الدينية، كما تتيح للمواطنين فرصة الراحة والتجديد والتجمع مع أسرهم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي

ويستفيد العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية من إجازة عيد الفطر لمدة خمسة أيام متتالية وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء. 

وتكون الإجازة في هذه الجهات مدفوعة الأجر بالكامل، مع إمكانية تشغيل بعض العاملين في المرافق الحيوية أو الخدمات الأساسية إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك، على أن يحصل الموظف في هذه الحالة على تعويض مناسب وفق القواعد المنظمة للعمل داخل الجهات الحكومية.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

و بالنسبة للعاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة، فقد أعلنت وزارة العمل أن إجازة عيد الفطر ستتم خلال نفس الفترة المقررة للقطاع الحكومي، أي من يوم الخميس 19 مارس 2026 وحتى يوم الاثنين 23 مارس 2026. 

وتعد الإجازة رسمية ومدفوعة الأجر لجميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.

هل يجوز العمل خلال إجازة عيد الفطر؟

ورغم أن إجازة عيد الفطر تعتبر عطلة رسمية، فإن قانون العمل يسمح بتشغيل العاملين خلالها إذا دعت ظروف العمل إلى ذلك، خاصة في القطاعات التي لا يمكنها التوقف مثل بعض الخدمات الحيوية والإنتاجية، على أن يتم تعويض العاملين وفق القوانين المنظمة لذلك.

مدة إجازة عيد الفطر 2026

وتبلغ مدة إجازة عيد الفطر هذا العام خمسة أيام متتالية، ما يمنح المواطنين وقتا أطول للاستمتاع بأيام العيد والتجهيز للاحتفال، وتبدأ الإجازة قبل أول أيام العيد بيوم تقريبا، ما يتيح للموظفين فرصة التحضير للعيد، سواء من خلال السفر أو زيارة الأقارب. 

جدير بالذكر، أن العديد من المواطنين يستغل هذه الفترة في التنزه أو القيام بالسفر الداخلي، مما يسهم في تنشيط الحركة السياحية داخل البلاد خلال موسم العيد.

تفعيل غرفة أزمات القاهرة لمتابعة التطورات الإقليمية وضمان استقرار الأسواق

تراجع جديد للذهب.. عيار 21 يفقد 75 جنيهًا ويسجل 7350 جنيهًا

الاستثمار تلغي التصديق على عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

في عرسٍ قرآني..أزهر الشرقية يكرم حفظة القرآن بمعهد الصفوة بالزقازيق

إزالة 33 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

