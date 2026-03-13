أهلا بالعيد.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 في محافظات مصر

يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2026 في القاهرة ومحافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة رسميًا مواعيد إجازة العيد للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص.

موعد صلاة عيد الفطر 2026

ومن المقرر أن تُقام صلاة عيد الفطر المبارك في عدد من المحافظات في التوقيتات التالية:

القاهرة: 6:24 صباحًا.

الجيزة: 6:25 صباحًا.

بورسعيد: 6:20 صباحًا.

الإسكندرية: 6:29 صباحًا.

الإسماعيلية: 6:20 صباحًا.

السويس: 6:19 صباحًا.

الفيوم: 6:26 صباحًا.

بني سويف: 6:25 صباحًا.

المنيا: 6:26 صباحًا.

أسيوط: 6:24 صباحًا.

أسوان: 6:18 صباحًا.

موعد رؤية هلال شوال

وفي السياق ذاته، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن لجانها الشرعية والعلمية ستقوم باستطلاع هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًا مساء يوم الخميس الموافق 29 رمضان، و19 مارس 2026، وذلك من خلال لجان متخصصة منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وفق الضوابط الشرعية والعلمية المعتمدة.

إجازة عيد الفطر 2026

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا يقضي بمنح العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ووفقًا للقرار، تبدأ إجازة عيد الفطر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026، وتستمر حتى يوم الاثنين 23 مارس 2026، لمدة خمسة أيام متتالية.

كما أعلن وزير العمل، عن إصدار كتاب دوري رقم (9) لسنة 2026، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال الفترة نفسها، احتفالًا بعيد الفطر المبارك.