إنجاز 33% من المشروع القومي لتحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي.. اعرف التفاصيل

أكد الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، أن مشروع تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي يُنفذ في إطار بروتوكول تعاون مشترك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويستهدف تحويل 2262 أتوبيساً على ست مراحل متتالية، بواقع 377 أتوبيساً في كل مرحلة.

وأوضح حلمي، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بالكامل بإجمالي 754 أتوبيساً، منها 654 أتوبيساً بالقاهرة و100 أتوبيس بالإسكندرية، بما يمثل نحو 33% من إجمالي المستهدف، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتقليل الانبعاثات الضارة.

وأضاف أن المرحلة الثالثة الجاري تنفيذها تستهدف استكمال تحويل 200 أتوبيس متبقٍ بهيئة النقل العام بالإسكندرية، دعماً لمنظومة النقل الجماعي بالمحافظة، مؤكداً استمرار المشروع حتى تحقيق المستهدف النهائي وبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة وأكثر كفاءة للمواطن والبيئة.