قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: صرف معاش "تكافل وكرامة" بقيمة تزيد عن 4 مليارات جنيه.. اليوم
منتخب تونس يتلقى هزيمة موجعة أمام السويد 1-5 في مستهل مبارياته بالمونديال
وزير الخارجية يتلقى اتصالين من نظيريه الباكستاني والكندي لمتابعة آخر التطورات الإقليمية
إنجاز 33% من المشروع القومي لتحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي.. اعرف التفاصيل
الايفواري يأن ديوماندي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الإكوادور بالمونديال
ترحيب أوروبي وعربي بمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران
ملخص وأهداف انتصار السويد بخماسية على تونس بكأس العالم
بالأرقام.. تاريخ بلجيكا في المونديال قبل مواجهة الفراعنة
الرئيس السيسي يستقبل اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
خبير استراتيجي: مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لا تعني انتهاء الخلاف.. والملف النووي الأكثر تعقيدًا
بـ 140 جنيه.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة عن ثاني أكسيد التيتانيوم وعصير القصب
المجموعة الثامنة تشتعل مبكرًا.. السعودية في اختبار الأوروجواي وإسبانيا تبدأ رحلة اللقب أمام الرأس الأخضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إنجاز 33% من المشروع القومي لتحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي.. اعرف التفاصيل

أتوبيسات النقل العام
أتوبيسات النقل العام
البهى عمرو

أكد الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، أن مشروع تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي يُنفذ في إطار بروتوكول تعاون مشترك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويستهدف تحويل 2262 أتوبيساً على ست مراحل متتالية، بواقع 377 أتوبيساً في كل مرحلة.

وأوضح حلمي، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بالكامل بإجمالي 754 أتوبيساً، منها 654 أتوبيساً بالقاهرة و100 أتوبيس بالإسكندرية، بما يمثل نحو 33% من إجمالي المستهدف، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتقليل الانبعاثات الضارة.

وأضاف أن المرحلة الثالثة الجاري تنفيذها تستهدف استكمال تحويل 200 أتوبيس متبقٍ بهيئة النقل العام بالإسكندرية، دعماً لمنظومة النقل الجماعي بالمحافظة، مؤكداً استمرار المشروع حتى تحقيق المستهدف النهائي وبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة وأكثر كفاءة للمواطن والبيئة.

أتوبيسات النقل العام الغاز الطبيعي التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

ليلي عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن توقعات المنتخب المصري في كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

البحث عن الضحايا

6 ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة في ترعة المريوطية

بالصور

جمال وأنوثة.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد