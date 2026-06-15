الايفواري يأن ديوماندي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الإكوادور بالمونديال

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حصد اللاعب الشاب الايفواري يان ديوماندي ، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام الإكوادور في كأس العالم ٢٠٢٦.

وحقق منتخب كوت ديفوار ، فوزا قاتلا على منتخب الإكوادور بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم/الاثنين/ على ملعب لينكولن فيلد في اطار الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بكأس العالم والمقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وقدم نجم لايبزيج الألماني مباراة مميزة وكان شعلة نشاط للمنتخب الايفواري طوال أحداث اللقاء ، وصنع العديد من الفرص لزملائه ،ليستحق جائزة الأفضل بالمباراة .

وأصبح منتخب كوت ديفوار، في المركز الثاني بالمجموعة خلف المنتخب الألماني المتصدر بفارق الأهداف، بينما تواجد منتخب الإكوادور في المركز الثالث بدون أي رصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن كوراساو صاحب المركز الأخير .