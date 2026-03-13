قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحاد الكرة يقرر صرف 4 ملايين جنيه للحكام
زكاة الفطر .. مقدارها بالكيلو وقيمة إخراجها نقدا وموعدها وعلى من تجب.. اعرف أحكامها
الصحف الإنجليزية تهاجم جورديولا ومرموش كلمة السر
غدا.. الثقافة تطلق عروض نوادي مسرح الطفل في أسيوط وسوهاج والمنيا
من حقنة بنج إلى غيبوبة.. أبانوب يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاة زوجته داخل مركز طبي بسوهاج
أدعية ليلة القدر.. كلمات تفتح لك أبواب الخير والفرج وقضاء الحوائج
إدانة مصر لاستهداف الدول الشقيقة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني
وزير المالية: الموازنة الجديدة تركز على المواطن وحزم حماية اجتماعية الأعلي في التاريخ.. نواب: تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز الاستقرار الاجتماعي
بالحجارة والعصا .. القبض على طرفي مشاجرة محطة وقود بالجيزة
صلاح الشرنوبي يكشف كواليس لأول مرة عن لحظة وفاة الفنانة ذكري
بخلاف الأعياد والعطلات الرسمية.. إجازات الموظفين وفق القانون لضمان حقوق العامل
الطاقة الذرية: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران
برلمان

بخلاف الأعياد والعطلات الرسمية.. إجازات الموظفين وفق القانون لضمان حقوق العامل

عبد الرحمن سرحان

أصبح لدى الموظفين بالقطاع الخاص مجموعة متنوعة من الإجازات القانونية، بخلاف الإجازات الرسمية التي تحددها الدولة، بعد صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق العامل الاجتماعية والإنسانية.

الإجازات الرسمية

يحق للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعلنها الدولة.

وفي حال تشغيل العامل خلال هذه الأيام، يلتزم صاحب العمل بدفع أجر إضافي يعادل مثلي أجر اليوم، أو منح العامل يوم إجازة بديل بناءً على طلبه الكتابي.

الإجازة السنوية

حدد القانون مدة الإجازة السنوية وفق سنوات الخدمة، على النحو التالي:

15 يومًا في السنة الأولى من العمل.

21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سنه 50 عامًا.

45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

كما يُمنح العاملون في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية 7 أيام إضافية بقرار من الوزير المختص.

ولا تشمل الإجازة السنوية العطلات الأسبوعية أو الإجازات الرسمية، ويجب ألا تقل عن 15 يومًا سنويًا، مع ضرورة أن تتضمن 6 أيام متصلة على الأقل. كما لا يمكن للعامل التنازل عن هذه الإجازة.

الإجازة العارضة

يحق للعامل الحصول على إجازة عارضة تصل إلى 7 أيام في السنة، على ألا تتجاوز مدة الإجازة الواحدة يومين، وتُخصم هذه الإجازة من رصيد الإجازة السنوية.

إجازة الوضع الخاصة بالولادة (للرجال)

أصبح للآباء الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة يوم واحد عند ولادة طفلهم، وذلك حتى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، دون أن تُخصم من رصيد الإجازات.

إجازات الدراسة والامتحانات

يمكن للعامل الحصول على إجازة من رصيد الإجازة السنوية إذا أخطر صاحب العمل قبل الامتحان بـ15 يومًا.

كما يُسمح بالحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ10 أيام وتقديم ما يثبت دخوله الامتحان.

إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس

يحق للعامل أخذ إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس مرة واحدة طوال مدة الخدمة، بشرط أن يكون قد أمضى خمس سنوات متصلة في العمل لدى نفس صاحب العمل.

الإجازة المرضية

يستحق العامل إجازة مرضية بناءً على قرار طبي، مع صرف الأجر وفق قانون التأمينات الاجتماعية، وفي المنشآت الصناعية تكون كالتالي:

3 أشهر بأجر كامل.

6 أشهر بأجر بنسبة 85%.

3 أشهر إضافية بأجر 75% إذا كان هناك أمل في الشفاء.

كما يمكن للعامل الاستفادة من رصيد الإجازة السنوية إلى جانب الإجازة المرضية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى رصيد سنوي إذا كان متوفرًا.

منع العامل عند مخالطة مرض معد

أجاز القانون لصاحب العمل منع العامل من مباشرة العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا ثبتت مخالطته لشخص مصاب بمرض معد من أسرته، حفاظًا على الصحة العامة.

