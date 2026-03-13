إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي أمير هشام، عن موقف إدارة النادي الأهلي حال الخروج الفريق من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: “رضا شحاتة أبرز المرشحين للانضمام إلى جهاز يس توروب المعاون في حالة خروج الأهلي من دوري الأبطال”.

وتقام مباراة الأهلي والترجي المرتقبة بين الفريقين في الحادية عشرة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، في مواجهة قوية ينتظرها عشاق الكرة الأفريقية، نظراً لقيمة الفريقين وتاريخهما الكبير في البطولة القارية.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب بتونس، تمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب في القاهرة، في إطار سعيه لمواصلة مشواره نحو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.