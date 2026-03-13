قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير جوي: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر وعواصف ترابية تضرب البلاد مساء اليوم
الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون
وصل باريس.. نقابة الموسيقيين تكشف تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات
هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟
510 قوافل بيطرية مجانية خلال شهري يناير وفبراير
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في تطوير النقل النهري بآليات جديدة
تحويلات ومسارات بديلة.. بدء الغلق الكلي لشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان
سلطنة عمان.. مقـ.تل شخصين جراء سقوط مسيرتين في ولاية صحار
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية.. ووسائل الدفع المختلفة
هل فوات وجبة السحور عذر يبيح معه الفطر.. المفتي السابق يحسم الجدل
صراع في البيت الأبيض بسبب حرب إيران.. ومساعدو ترامب يحذرون من خسائر فادحة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام، عن موقف إدارة النادي الأهلي حال الخروج الفريق من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: “رضا شحاتة أبرز المرشحين للانضمام إلى جهاز يس توروب المعاون في حالة خروج الأهلي من دوري الأبطال”.

وتقام مباراة الأهلي والترجي المرتقبة بين الفريقين في الحادية عشرة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، في مواجهة قوية ينتظرها عشاق الكرة الأفريقية، نظراً لقيمة الفريقين وتاريخهما الكبير في البطولة القارية.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب بتونس، تمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب في القاهرة، في إطار سعيه لمواصلة مشواره نحو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

دعاء ليلة القدر - ادعية ليلة القدر

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات رددها النبي شاملة للخيرات.. وأفضل 310 أدعية مستجابة

الفيديو المتداول

العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

هانى شاكر

رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج

نتنياهو

نتنياهو : النظام الإيراني يقترب من السقوط.. ويجب خروج الشعب إلى الشوارع

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

الاهلي وبيراميدز

بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز

موفد الأوقاف يشارك في إفطار رمضاني مع القنصل العام لمصر في جوتنجن

موفد الأوقاف يشارك في إفطار رمضاني مع القنصل العام لمصر في جوتنجن

"ملتقى الفكر الإسلامي" بمسجد الإمام الحسين يناقش دور الشباب والتكامل المعرفي في بناء الوعي

"ملتقى الفكر الإسلامي" بمسجد الإمام الحسين يناقش دور الشباب والتكامل المعرفي في بناء الوعي

القرآن الكريم.. الأزهر للفتوى يكشف عن 10 أمور تعينك على تدبره فى الشهر الفضيل

القرآن الكريم.. الأزهر للفتوى يكشف عن 10 أمور تعينك على تدبره فى الشهر الفضيل

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

رجيم قاسي
رجيم قاسي
رجيم قاسي

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

كفتة الحمراء
كفتة الحمراء
كفتة الحمراء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

