وظائف خالية.. 1000 فرصة عمل في شركة ليوني مصر لضفائر السيارات

محمد غالي

تواصل وزارة العمل الإعلان عن فرص عمل جديدة للشباب في مختلف القطاعات، في إطار جهود الدولة لدعم سوق العمل وتوفير وظائف مناسبة بمزايا متنوعة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وفتح آفاق مهنية أمام الباحثين عن عمل.

وظائف خالية.. وزارة العمل تعلن عن 1000 فرصة عمل في شركة ليوني لصناعة ضفائر السيارات

وظائف خالية.. وزارة العمل تعلن عن 1000 فرصة عمل في شركة ليوني لصناعة ضفائر السيارات

وأعلنت وزارة العمل عن توافر 1000 فرصة عمل جديدة بوظيفة عامل إنتاج داخل شركة ليوني المتخصصة في تصنيع ضفائر السيارات، وذلك ضمن جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع كبرى الشركات الصناعية، مع تقديم عدد من المزايا الوظيفية إلى جانب الرواتب والتأمينات.

أماكن العمل
يتم توفير فرص العمل في مقري الشركة بمدينة نصر ومدينة بدر.

مميزات الوظيفة
توفر الشركة مجموعة من المزايا للعاملين، من بينها:

العمل لمدة 8 ساعات يوميا في بيئة عمل مستقرة.
رواتب مجزية.
توفير وجبات خلال فترة الوردية.
بونص سنوي ومنح في المناسبات والأعياد.
توفير وسائل انتقال مجانية تغطي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية والسويس والإسماعيلية.
رعاية طبية واجتماعية، مع تأمين طبي واجتماعي يبدأ من اليوم الأول للعمل.
فرص حقيقية للترقي الوظيفي داخل الشركة.

وظائف خالية

شروط التقديم

حددت الشركة عددا من الشروط للتقديم على الوظائف المتاحة، وتشمل:

السن من 18 إلى 35 سنة.
الحصول على مؤهل متوسط أو فوق متوسط.
تحديد الموقف من التجنيد، سواء مؤجل أو أدى الخدمة أو لم يصبه الدور أو إعفاء.

موعد المقابلات الشخصية
تعقد المقابلات الشخصية يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة 9 صباحا.

مكان المقابلات
فرع مدينة نصر، المنطقة الحرة، الحي السابع، مصنع ليوني رقم 5.

وظائف خالية

التقديم والاستفسار

يمكن للراغبين في التقديم أو الاستفسار التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم 01026077575.

كما يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف والتقديم من خلال الرابط التالي:
(https://forms.gle/t17W2cQnqZmAPpsB7)

وتأتي هذه الفرص للعمل بوظيفة عامل تجميع ضفائر السيارات داخل إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وضمن التعاون بين وزارة العمل والقطاع الصناعي لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مع توفير بيئة عمل مستقرة ومزايا متعددة، بما يدعم خطط الدولة في خفض معدلات البطالة وتعزيز فرص التشغيل في سوق العمل المصري.

فرص عمل وزارة العمل وظائف خالية وظائف

