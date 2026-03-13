هبة السيسي: فيلم كتكوت تجربتي الاولى وتعبت نفسيا بسبب حذف نص مشاهد دوري

كشفت الفنانة هبة السيسي عن تجربتها الأولى في التمثيل من خلال فيلمها "كتكوت"، مشيرة إلى أنها شعرت بالإحباط النفسي بعد حذف العديد من مشاهدها في الفيلم.

وقالت هبة السيسي، خلال لقائها في برنامج "ورا الشمس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب، إن الوقوف أمام الفنان محمد سعد كان تجربة مهمة، لكنها واجهت صعوبة بعدما لاحظت أن ثلث إلى نصف مشاهدها قد تم حذفها عند عرض الفيلم لأول مرة، رغم جهدها الكبير أثناء التصوير.

وأضافت أن حذف مشاهدها جعل الوقت المخصص لدورها أقل بكثير، ما سبب لها حالة من الحزن والاكتئاب، موضحة: "عيطت واكتئبت، ومهما اتكلمت الكلام مش هيغني".

وأكدت أن الأمر لم يكن بسبب خلاف مع أي شخص في فريق العمل، بل نتيجة تعديل مسار الفيلم من قبل محمد سعد، الذي حاول توجيه الفيلم في اتجاه آخر.

وتابعت هبة السيسي أنها سامحت محمد سعد لاحقًا بعد أن طمأنها بأنه سيتم تعويضها، لكنها كانت في البداية غير قادرة على قبول ما حدث بسبب شعورها بالظلم تجاه مجهودها الكبير في العمل.