طرح فيلم أحمد وأحمد علي منصة شاهد في عيد الفطر المبارك

كشفت منصة شاهد عن طرح فيلم أحمد وأحمد ، خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

فيلم أحمد وأحمد من المقرر طرحه عبر منصة شاهد يوم 2 مارس المقبل، بعد رفعه دور العرض السينمائي خلال الشهور القليلة الماضية.

ويشارك في بطولة فيلم "أحمد وأحمد" عدد كبير من الفنانين، من بينهم:أحمد فهمي، أحمد السقا، محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون.

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

وتبدأ أحداث الفيلم حين يقرر (أحمد) العودة إلى مصر وطلب يد (ضحى) للزواج، ولكن سريعًا تتعطل خططه حينما يُصاب خاله (أحمد) في حادث غامض ويفقد الذاكرة، ويكتشف سر خاله الصادم بزعامته لإمبراطورية إجرامية خطيرة.