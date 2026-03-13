الكينج الحلقة 24.. محمد عادل إمام يبحث عن ابنه وحنان مطاوع تسلم نفسها للشرطة

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل “الكينج” العديد من الاحداث والصراعات فى حياة حمزة ، والتى من أبرزها ، استمرار حمزة (محمد عادل إمام) فى البحث عن ابنه المفقود .

وفى مفاجآة جديدة له، يكتشف حمزة أن زوجته مريم (بسنت شوقى) تخضع لعملية إجهاض دون ان تخبره بحملها ويواجهها بالأمر.

وتقرر زمزم (حنان مطاوع) ان تسلم نفسها للشرطة وتعترف بأنها قتلت فارس (احمد كشك) بعد العثور على جثته وبعد ان ابلغ بازوكا عن زوجها بدير .

ويكشف بدير (عمرو عبد الجليل) عن ما حدث معه من شقيقه فارس وانه قام بإختطافه .

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة “ام بي سي مصر” عن موعد عرض مسلسل “الكينج” بطولة محمد إمام، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته: ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.