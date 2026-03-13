قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلطنة عمان.. مقـ.تل شخصين جراء سقوط مسيرتين في ولاية صحار

محمود نوفل

أفادت وكالة الأنباء العمانية بوفاة شخصين جراء سقوط مسيرتين في ولاية صحار إحداهما في منطقة صناعية العوهي.

وكانت السفارة الأمريكية في مسقط، في وقت سابق أكدت أنها تتابع الوضع في الشرق الأوسط عن كثب، مشيرة إلى أنها ستوافي رعاياها بآخر المستجدات ليتمكنوا من اتخاذ القرارات المتعلقة بسلامتهم.

وذكرت السفارة، في بيان الخميس، أنه في حال عدم رغبة مواطنيها في المغادرة، فيتعين عليهم الاستعداد للبقاء في مكان آمن داخل منزلهم أو مبنى آمن آخر.

وحثت جميع الأمريكيين على توخي الحذر، واتباع تعليمات السلطات المحلية، ومراجعة أحدث التوجيهات الصادرة عن السفارة أو القنصلية الأمريكية.

وأضافت السفارة الأمريكية في مسقط، أنه في حالة رغبة رعاياها في مغادرة الشرق الأوسط، فإن حكومة الولايات المتحدة على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة من خلال تزويدهم بأحدث المعلومات حول خيارات المغادرة المتاحة، موضحة أنه بالإضافة إلى خيارات المغادرة التجارية، فإنها تنسق وسائل النقل من المنطقة، ويمكنها توفير رحلات جوية أو حافلات للأمريكيين حسب توفر الأماكن.

ونصحت الأمريكيين بشدة بالتفكير في المغادرة على متن الرحلات التجارية حاليًا من المطارات الدولية في سلطنة عمان.

وأصدرت سفارة الولايات المتحدة في مسقط قيودا على سفر موظفي الحكومة الأمريكية إلى محافظة مسندم وجزيرة مصيرة، نظرًا لقربهما من إيران والدقم على التوالي، فضلًا عن خطر العزلة في حال وقوع أي حوادث.

كما توصي سفارة الولايات المتحدة في مسقط المواطنين الأمريكيين المسافرين بتجنب هذه المناطق.

