الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

خطة شيطانية لدرة.. احتجاز روح وسرقة طفلها في علي كلاي

درة
درة

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "علي كلاي" تطورًا درامياً كبيراً، ومفاجأة مدوية، بالكشف عن خطة شيطانية قامت ميادة (درة) بنسج جميع خيوطها، فالحادث الذي قيل إنه أودى بحياة روح كان في الحقيقة جزءًا من خطة دبرتها ميادة (درة).


وعلى خلفية الأحداث نعرف أن السيارة التي تستقلها روح تعرضت لحادث مدبر وحريق أدى إلى تفحم الجثة التي عُثر عليها، ليتم دفنها على أنها جثة روح. بينما تحتجزها ميادة فى مكان سرى طوال تلك الفترة، منتظرة أن تضع مولودها، لتستولي على الطفل بعد ولادته وتنسبه إلى نفسها.


وفي مشهد صادم، تذهب ميادة إلى المكان الذي كانت تحتجز فيه روح، لتروي لها تفاصيل ما حدث بنبرة تحمل قدراً من الشماتة، لتكشف لها أنها نفذت خطتها كاملة، وأن الطفل أصبح الآن ابنها.
جاء ذلك بعدما عادت ميادة إلى السوق بعد غياب استمر ستة أشهر قضتها في الولايات المتحدة بعدما أعلنت للجميع أنها حامل.

 ظهرت ميادة وهي تحمل طفلها بين ذراعيها وسط استقبال حافل، حيث أعلنت أنها ستقيم احتفالاً يستمر ثلاثة أيام، وستوزع مكافآت على العاملين إلى جانب إقامة وليمة كبيرة وتقديم الذبائح احتفالًا بولادة ابنها.


بهذا التطور، تدخل أحداث على كلاي مرحلة أكثر تعقيدًا وإثارة، بعدما تحولت المواجهة بين الشخصيات إلى صراع مليء بالأسرار والمؤامرات.


مسلسل "علي كلاي" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، انتصار، عمر رزيق، طارق الدسوقى ومحمود البزاوى وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.

مسلسل علي كلاي

