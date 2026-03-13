طرح فيلم Beau Is Afraid الاثنين المقبل

تستعد منصة نيتفليكس العالمية لطرح فيلم Beau Is Afraid يوم الاثنين المقبل .

تدور أحداث الفيلم حول رجل شديد القلق والخوف يُدعى بو، يعيش حياة مليئة بالاضطرابات النفسية، حيث يقرر السفر لزيارة والدته، لكن الرحلة تتحول إلى سلسلة من الأحداث الغريبة والمرعبة والعبثية التي تجعله يواجه مخاوفه وصدماته النفسية العميقة.

الفيلم من إخراج وكتابة المخرج الأمريكي Ari Aster، وهو نفس مخرج فيلمي الرعب الشهيرين Hereditary و Midsommar .



الفيلم تكلفت ميزانيته ما يقرب من بميزانية تقارب 35 مليون دولار، وعرض في السينمات عام 2023 .



الفيلم شارك في بطولته عدد من الفنانين ابرزهم:



Joaquin Phoenix، Patti LuPon، Amy

Ryan