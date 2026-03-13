أحمد حجازي يقترب من الدوري المصري في الموسم المقبل .. تفاصيل

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن احتمالية اقتراب أحمد حجازي إلي الدوري المصري في الموسم المقبل.

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس :" احتمالية عودة أحمد حجازي إلى الدوري المصري مرة أخرى في الموسم المقبل ".



وفي سياق آخر حقق الخلود فوزا مثيرا علي نيوم بمشاركة احمد حجازي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الجولة الرابعة والعشرون ضمن منافسات الدوري السعودي.

وأفتتح الخلود التهديف في الدقيقة 4، عن طريق هتان سلطان باهبري، وادرك نيوم هدف التعادل في الدقيقة 12، عن طريق ميسي، وأضاف الخلود هدف الثاني في الدقيقة 39، عن طريق هتان سلطان باهبري.

وتلقي خليفه الدوسري لاعب نيوم بطاقة حمراء في الدقيقة 89.

ويتجمد نيوم في المركز الثامن برصيد 32 نقطة ،وقفز الخلود الي المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.