قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس التعاون يؤكد دعمه استقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها
مصرع شخص إثر نشوب حريق بأحد المنازل في الدقهلية
دول الخليج تثمن موقف ملك المغرب الرافضة بقوة للعدوان الإيراني
مؤامرة ثلاثية على كزبرة وسيد رجب في مسلسل بيبو
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع ومراكز قيادة لـحزب الله في لبنان
أول تعليق من حمزة عبد الكريم على تأهل فريقه إلى نهائي كأس الملك
مصطفى بكري يناشد الحكومة: الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة ورفع المعاناة عن أصحابها
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: ارتفاع الوقود يرفع أسعار السلع.. وروجينا في رامز ليفل الوحش توضح حقيقة صفعة غادة عبد الرازق لها
تفاصيل كلمة النائب محمد أبو العينين خلال المنتدى الثقافي الأول لحزب الجبهة الوطنية
قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقفها
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر رمانة ميزان الشرق الأوسط
الأهلي يبدأ استعداداته في تونس لمواجهة الترجي بدوري الأبطال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شجار بين صدقي صخر وأحمد أمين في النص التاني

صدقي صخر
صدقي صخر

دخل علوي ( صدقي صخر ) في شجار بينه وبين النص (أحمد أمين) بسبب سفرهما لـ لندن وعدم علم النص بالبلد، وتشاجر علوي ( صدقي صخر ) بسبب سفر رسمية وحملها منه وخوفه عليهم مع النص وبدأ علوي يستهزأ به .

يعرض مسلسل النص التاني على قناة اون ومنصة يانجو بلاي  الساعة 9:45 مساء ويعاد الساعة 3:45 فجرا والساعة 10:15 صباحا.

العمل من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، ودنيا سامي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، وإخراج حسام علي.
وفي سياق آخر، شارك صدقي صخر كضيف شرف في مسلسل اتنين غيرنا بشخصية دكتور شادي الطبيب النفسي الذي يعالج الممثلة نور ابو الفتوح، وايضا شارك كضيف شرف  في مسلسل راس الافعى بشخصية ياسين بيه .
وتُعد أحدث أعمال صدقي صخر مسلسل لا ترد ولا تستبدل، بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، حسن مالك، وفدوى عابد، ومن إخراج مريم أبو عوف.
وفي سياق آخر، يُعرض حاليًا فيلم قصر الباشا على منصة شاهد، ويضم عددًا كبيرًا من النجوم، من أبرزهم: أحمد حاتم، صدقي صخر، مايان السيد، وحسين فهمي، وهو من تأليف وإخراج محمد بكير.
كما شارك صدقي صخر في مسلسل كتالوج إلى جانب محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، ريتال عبد العزيز، وبسمة داود. المسلسل من تأليف أيمن وتار، وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج أحمد الجنايني.
وعلى صعيد السينما، شارك الفيلم القصير قفلة في المسابقة الرسمية لمهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي في دورته الـ٣٧. الفيلم من تأليف وإخراج أحمد مصطفى الزغبي، وبطولة جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، ومالك عماد، ومن إنتاج هند متولي. كما شارك أيضًا في المسابقة الرسمية للدورة الـ٥٥ من مهرجان تامبيري السينمائي، الذي يُعد أحد أقدم وأكبر مهرجانات الأفلام القصيرة في أوروبا، وهو مهرجان مؤهل لجوائز الأوسكار والبافتا والأكاديمية الأوروبية للسينما.
ومن ناحية أخرى، عُرض الجزء الثاني من بودكاست كلام عائلي لصدقي صخر على يوتيوب، حيث استضاف عددًا كبيرًا من النجوم للحديث عن العائلات والعلاقات والأبناء والزواج وغيرها من الموضوعات الاجتماعية، ومن أبرز الضيوف: أشرف عبد الباقي، محمد ممدوح، فيفي عبده، ليلى زاهر، وجيهان الشماشرجي.

كما شارك صدقي صخر في مسلسل رقم سري، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة ياسمين رئيس، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، ومحمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

صدقي صخر اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

سعر أسطوانة الغاز

بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات

النهاردة كام رمضان في مصر

النهارده كام رمضان في مصر؟ واعرف متى تبدأ ثانى ليلة وترية لاغتنامها

الفللك

قرارات تتعلق بأسعار بعض السلع.. خبيرة فلك تكشف توقعات الأيام القادمة

ترشيحاتنا

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 23 رمضان؟ هنيئاً لمن يفوز بها و7 دلائل تؤكد وقوعها

الجامع الأزهر

بث مباشر.. صلاة التهجد من الجامع الأزهر ليلة 23 رمضان

مسابقة حفظ القرآن

بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية .. إقبال على مسابقة "خريجي الأزهر" لحفظة القرآن

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد