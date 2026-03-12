حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة منذ قليل، في طريقها إلى تونس لمواجهة فريق الترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وظهرت علامات الحاجمة على وجه إمام عاشور نجم النادي الأهلي خلال تواجده في مطار القاهرة الدولي.

وحرص الكابتن سيد عبد الحفيظ على التواصل مع الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة، خلال الأيام الماضية، للوقوف على كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بسفر البعثة إلى تونس وفندق الإقامة والانتقالات، وتهيئة الأجواء المناسبة للتحضير لمواجهة الترجي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي مساء الأحد المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاهلي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي متصدرًا قمة المجموعة الثانية في مرحلة المجموعات.