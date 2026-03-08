قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعترف بخطئه.. ناقد رياضي يعلن مفاجأة بشأن إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
كشف الناقد الرياضي عصام شلتوت عن مفاجأة بشأن غرامة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بعد تخلفه عن السفر مع الفريق خلال مباراة ينج أفريكا التنزاني.

اعترف بخطئه

 

وقال شلتوت إن إمام عاشور تعرض لغرامة قدرها 1.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى الإيقاف لمدة 5 مباريات، مؤكدًا أن اللاعب لم يكن مريضًا، لكنه اعترف بخطئه وشعر بحجم الخطأ الذي ارتكبه.

إمام عاشور

وأضاف عصام شلتوت، خلال حواره ببرنامج «لازم يتشاف»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن النادي الأهلي لا يتعامل بطريقة الانتهاك أو الامتناع عن تنفيذ قرارات الإدارة، موضحًا أن شعار النادي هو: "الأهلي أولاً"، بما يتماشى مع تطلعات جماهيره.

ولفت إلى أنه لو عاد الكابتن الخطيب وكرر ما فعله إمام عاشور، فإن الجماهير لن تصمت، مؤكدًا أن الجميع شاهد اعتذار إمام، لكن الجماهير لم تتجاوب إلا بعد أن قدم الأداء الذي نال رضاهم.

كما قال الناقد الرياضي أحمد درويش، إن النادي الأهلي إطالة مدة خصم الغرامة الموقعة على لاعبه إمام عاشور؛ بعد التزامه خلال الفترة الأخيرة، وتنفيذ العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني وإدارة النادي.

وكتب أحمد درويش، عبر حسابه على “فيس بوك”: "تقارير: تقديرًا لالتزامه.. الأهلي يخصم قيمة عقوبة إمام عاشور على شهرين بدلًا من شهر واحد".

وسبق أن وقَّع الأهلي عقوبة انضباطية على إمام عاشور، تضمنت “خوض تدريبات منفردة لمدة أسبوعين”، بالإضافة إلى “غرامة مالية قدرها مليون جنيه”؛ وذلك بعد تخلفه عن مرافقة بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

