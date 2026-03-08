بعد التزامه.. خصم غرامة إمام عاشور في الأهلي على شهرين بدلا من شهر

قال الناقد الرياضي أحمد درويش، إن النادي الأهلي إطالة مدة خصم الغرامة الموقعة على لاعبه إمام عاشور؛ بعد التزامه خلال الفترة الأخيرة، وتنفيذ العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني وإدارة النادي.

وكتب أحمد درويش، عبر حسابه على “فيس بوك”: "تقارير: تقديرًا لالتزامه.. الأهلي يخصم قيمة عقوبة إمام عاشور على شهرين بدلًا من شهر واحد".

وسبق أن وقَّع الأهلي عقوبة انضباطية على إمام عاشور، تضمنت “خوض تدريبات منفردة لمدة أسبوعين”، بالإضافة إلى “غرامة مالية قدرها مليون جنيه”؛ وذلك بعد تخلفه عن مرافقة بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.