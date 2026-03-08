إمام عاشور يوجه رسالة مؤثرة لـ كريم فؤاد

وجّه إمام عاشور لاعب الأهلي، رسالة إلى كريم فؤاد لاعب الأهلي بعد إصابته بجزع في الرباط الصليبي.

وكتب إمام من خلال حسابه الشخصي إنسجرام: ترجع بالسلامة ياحبيبي.



وأصدر النادي الأهلي، بيانا رسميا أعلن فيه إصابة لاعبه كريم فؤاد بقطع جزئي في رقعة الرباط الصليبي.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن الأشعة التي أجريت للاعب أكدت إصابته، وتم إرسال التقرير الطبي وصور الأشعة إلى الخبير الألماني الذي أجرى له الجراحة السابقة، للتشاور حول تحديد طريقة العلاج المناسبة.

وتعرض فؤاد للإصابة أثناء مشاركته في مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، حيث اشتكى من آلام في الركبة وسقط متأثرًا بالإصابة في الدقيقة السابعة من اللقاء، الذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 40 نقطة، محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز.