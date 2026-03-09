قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كهربا قبل لقاء إنبي والزمالك: أنا عند وعدي سنكون ضمن الـ 7 الكبار
أمريكا تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة السعودية
تصاعد التوترات بالشرق الأوسط يدفع الدولار للارتفاع.. تحذيرات من موجة غلاء وتأثيرات على الذهب والعقارات
مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي
لبنان: لا سلام وفق شروط إسرائيلية.. وفتح الباب للمفاوضات برعاية دولية
لأول مرة منذ حرب 2006.. حزب الله يسقط مروحية إسرائيلية في شرق بعلبك
رئيس إنبي: هدفي هذا الموسم تصدر مجموعة الهبوط
اشتباكات عنيفة شرق لبنان عقب إنزال إسرائيلي بالمروحيات
لعنة الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 3 سيدات مع مزارع وشقيقه في البحيرة
التلفزيون الإيراني: إطلاق أول موجة صاروخية ضد الأراضي المحتلة في عهد مجتبى خامنئي
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة التاسعة عشرة بتلاوات ندية.. صور
أيمن الشريعي: أندية الشركات عنصر أساسي في توازن سوق الانتقالات
رياضة

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي
ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي النصر، برفقة زوجته عائشة تامبا، أثناء مشاركتهما في تنظيف ساحات المسجد النبوي الشريف.

ولاقت الصور تفاعل كبير بين المستخدمين، حيث أشاد الكثيرون بالموقف الإنساني والأخلاق الرفيعة التي ظهر بها اللاعب وزوجته خلال مشاركتهما في تنظيف المكان.

يعد ساديو ماني قائد منتخب السنغال، أحد أكثر اللاعبين شهرة في القارة السمراء، نظرًا لمسيرته الأوروبية الكبيرة والأعمال الخيرية التي يقدمها لبلاده.

السنغال تتوج باللقب القاري

وكان منتخب السنغال تُوّج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على منتخب المغرب بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت في العاصمة الرباط.

ويُعد هذا اللقب الثاني للسنغال خلال آخر ثلاث نسخ من البطولة، بعد تتويجها بنسخة 2021، فيما كانت قد خسرت نهائي 2019 أمام الجزائر. كما أصبحت السنغال ثالث منتخب يحسم لقب أمم أفريقيا بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي في النهائي.

وشكّل التتويج نهاية مثالية لمسيرة ساديو ماني الدولية، التي امتدت 14 عامًا خاض خلالها 126 مباراة دولية وسجل 53 هدفًا، وقاد بلاده إلى لقبين قاريين، إلى جانب التأهل إلى كأس العالم في ثلاث نسخ متتالية أعوام 2018 و2022 و2026.

ونال ماني جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد أدائه الحاسم في مشوار التتويج، بينما حصل المغربي ياسين بونو على جائزة أفضل حارس مرمى، وتوج إبراهيم دياز بلقب هداف البطولة.

وبهذا الإنجاز، واصل المنتخب السنغالي تفوقه القاري، وحرم المغرب من إنهاء صيامه عن اللقب الذي يعود إلى عام 1976، ليؤكد “أسود التيرانجا” مكانتهم بين كبار القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة.

ساديو ماني نادي النصر المسجد النبوي الشريف ساديو ماني و زوجتة

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
مسلسل اللون الأزرق
