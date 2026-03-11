قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بنية تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض صواريخ ومُسيرات قادمة من إيران
غارة إسرائيلية على شقة فى مبنى سكنى بمنطقة عائشة بكار في بيروت
أحمد موسى يعلق على أحداث لبنان: الشعب يدفع ثمن صواريخ حزب الله
مفاجأة.. إصابة مجتبى خامنئي في ساقيه في الحرب ولم يظهر خشية تحديد موقعه
وزير الخارجية الفرنسي: باريس تعتزم إرسال 60 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
الصواريخ الإيرانية ترعب المحتلين.. 29 إسرائيليا مصابًا بسبب التدافع إلى الملاجئ
إعلام عبري: زيادة في إطلاق الصواريخ الإيرانية خلال 24 ساعة
حدث في 21 رمضان .. وفاة ابن ماجة والحجاج بن يوسف الثقفي ورحيل عثمان الأول
هجوم غامض في مضيق هرمز.. مقذوف مجهول يُصيب سفينة شحن ويشعل النيران
دعاء اليوم 21 من رمضان مكتوب ومستجاب فى العشر الأواخر
الدينار الكويتي بـ 170 جنيهًا.. أسعار العُملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 11 مارس 2026
استقرار الفضة في مصر مع بداية تعاملات اليوم.. وترقب عالمي لتحركات المعادن النفيسة

رانيا أيمن

شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية بمصر حالة من الاستقرار النسبي مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، وذلك بعد الارتفاع النسبي الذي سجلته خلال تعاملات أمس الثلاثاء، ووسط حالة ترقب من المستثمرين والتجار لتطورات سوق المعادن النفيسة عالميًا.

وتأتي هذه التحركات في ظل حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق العالمية للمعادن، وبالتزامن مع تراجع وهبوط أسعار الفضة عالمياً.

ووفقاً لآخر تحديث فقد جاءت أسعار الفضة في الأسواق المحلية اليوم كالتالي:

سجل جرام الفضة النقي عيار 999 نحو 148 جنيه للبيع و143 جنيه للشراء

كما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 137 جنيه للبيع و132.5 جنيه للشراء

أما جرام الفضة عيار 900 فقد سجل نحو 133.25 جنيه للبيع و128.75 جنيه للشراء


فيما سجل جرام الفضة عيار 800 نحو 118.5 جنيه للبيع و114.5 جنيه للشراء.


كما سجل الجنيه الفضة نحو 1096 جنيهًا للبيع و1060 جنيهًا للشراء.


وبلغ سعر أوقية الفضة نحو 88 دولارًا للبيع والشراء وفقًا لآخر تحديث صادر عن منصة آي صاغة.


أسعار الفضة عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الفضة بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر التسليم الفوري بنسبة 0.1% ليسجل نحو 88.28 دولارًا للأوقية، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية وحركة الطلب على المعادن النفيسة.


 

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

كيفية صلاة التهجد في المنزل

كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها

افشة

أفشة يُوجّه رسالة لجمهوره: حب الناس هدية من الله لا تقدر بالمال

وليد سليمان وحسام عاشور

الأسطورة .. وليد سليمان يُوجّه رسالة لـ حسام عاشور في عيد ميلاده

اسكواش

انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة أستراليا المفتوحة للاسكواش

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

