استقرار الفضة في مصر مع بداية تعاملات اليوم.. وترقب عالمي لتحركات المعادن النفيسة

شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية بمصر حالة من الاستقرار النسبي مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، وذلك بعد الارتفاع النسبي الذي سجلته خلال تعاملات أمس الثلاثاء، ووسط حالة ترقب من المستثمرين والتجار لتطورات سوق المعادن النفيسة عالميًا.

وتأتي هذه التحركات في ظل حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق العالمية للمعادن، وبالتزامن مع تراجع وهبوط أسعار الفضة عالمياً.

ووفقاً لآخر تحديث فقد جاءت أسعار الفضة في الأسواق المحلية اليوم كالتالي:

سجل جرام الفضة النقي عيار 999 نحو 148 جنيه للبيع و143 جنيه للشراء

كما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 137 جنيه للبيع و132.5 جنيه للشراء

أما جرام الفضة عيار 900 فقد سجل نحو 133.25 جنيه للبيع و128.75 جنيه للشراء



فيما سجل جرام الفضة عيار 800 نحو 118.5 جنيه للبيع و114.5 جنيه للشراء.



كما سجل الجنيه الفضة نحو 1096 جنيهًا للبيع و1060 جنيهًا للشراء.



وبلغ سعر أوقية الفضة نحو 88 دولارًا للبيع والشراء وفقًا لآخر تحديث صادر عن منصة آي صاغة.



أسعار الفضة عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الفضة بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر التسليم الفوري بنسبة 0.1% ليسجل نحو 88.28 دولارًا للأوقية، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية وحركة الطلب على المعادن النفيسة.



