مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بالعاشر من رمضان

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم فيما أصيب آخر بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي قبل هايبر وان بالعاشر من رمضان تجاه القاهرة وتم نقل الجثث والمصاب إلي مستشفي جامعة العاشر والتحفظ على الجثث بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي يفيد استقبال 3 أشخاص متوفين وآخر مصاب بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

