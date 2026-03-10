أورمان الشرقية : توزيع 1500 كيلو لحوم على 750 من الأسر الأولى بالرعاية | صور

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود مؤسسات المجتمع المدني ودورها الفعال في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في دعم المبادرات الإنسانية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الجمعيات الأهلية لتقديم أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وفي السياق نفسه أكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أن المديرية تواصل التنسيق الكامل مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، بما يسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

ومن جانبه أوضح محمود أبو السعود مدير جمعية الأورمان فرع الشرقية أن الجمعية قامت أمس بتوزيع ١٥٠٠ كيلو لحوم مجمدة على ٧٥٠ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمراكز فاقوس ( فاقوس البلد _ الديدمون _ ميت العز _ البيروم ) وأولاد صقر( الصوفية _ قصاصين الأزهار _ منشأة ناصر _ بنى حسن _ بنى منصور ) وصان الحجر( اللبشة _ الناصرية _ قرية ١٦ _ لهيطة _ أبو عريضة ) مؤكداً أن التوزيع تم وفق قواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف مدير جمعية الأورمان فرع الشرقية أن الجمعية تستهدف توزيع ١٠ آلاف كيلو من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك علي مدار الأسبوع الجاري خلال الفترة من ٧ حتى ١٢ مارس، في إطار جهودها المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، خاصة خلال شهر رمضان.