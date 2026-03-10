أكسيوس: أمريكا تطلب من إسرائيل وقف الضربات على منشآت الطاقة في إيران

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لموقع (أكسيوس) الأمريكي، اليوم /الثلاثاء/، إن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل عدم شن المزيد من الضربات على منشآت الطاقة في إيران، لا سيما البنية التحتية النفطية.

وأضافت المصادر أن من بين الأسباب التي ذكرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف هذه الضربات هي أن ترامب يسعى إلى التعاون مع قطاع النفط الإيراني بعد الحرب على غرار النهج الذي اتبعه مع فنزويلا، كما أن الضربات قد تؤدي إلى شن هجمات انتقامية إيرانية واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في دول الخليج.

و قال مسؤول إسرائيلي، بحسب (أكسيوس)، إنه تم إبلاغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير برسائل الإدارة الأمريكية.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن إيران قد هاجمت منشآت الطاقة في الخليج بطائرات مسيّرة في وقت سابق من الحرب، لكنها لم تسبب أضرارًا كبيرة.

وأوضح مصدر مطلع أن ترامب يعتبر الضربات على منشآت الطاقة والنفط الإيرانية "خيارًا أخيرًا"، لا يُلجأ إليه إلا إذا هاجمت إيران عمدًا منشآت النفط في الخليج أولاً.

وقد انتقد السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أحد أبرز مؤيدي الحرب في الحزب الجمهوري، الضربات الإسرائيلية على مستودعات الوقود في إيران، إذ قال "يرجى توخي الحذر بشأن الأهداف التي تختارونها".

ومن جهته، أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، صباح اليوم، أن الإدارة الأمريكية لم تشارك في الضربات الإسرائيلية على مستودعات الوقود الإيرانية.

