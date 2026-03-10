قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعلن افتتاح أول مصفاة نفط منذ 50 عامًا بصفقة 300 مليار دولار
الدفاع السعودية : تدمير مسيّرتين قبل الوصول إلى حقل شيبة النفطي
سلاح خطير في سماء الحرب .. إسرائيل تكشف قنبلة عنقودية أطلقتها إيران
ضربة في قلب مضيق هرمز .. الجيش الأمريكي يدمر 16 سفينة إيرانية تجهّز لزرع الألغام
برشلونة يعود بتعادل ثمين من أرض نيوكاسل بأبطال أوروبا
بث مباشر.. صلاة التهجد ليلة 21 رمضان من الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يكتسح أتالانتا بسداسية ويقترب بقوة من ربع نهائي دوري الأبطال
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 22 رمضان في الحرمين الشريفين | شاهد
رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 21 رمضان في مصر.. هتتسحر إمتى؟
بشرى عاجلة للمواطنين عن زيادة المرتبات .. أحمد موسى يكشف
وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم دول الخليج .. ويطالب بوقف فوري للحرب مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكسيوس: أمريكا تطلب من إسرائيل وقف الضربات على منشآت الطاقة في إيران

الضربات على منشآت الطاقة
الضربات على منشآت الطاقة
أ ش أ

 قالت ثلاثة مصادر مطلعة لموقع (أكسيوس) الأمريكي، اليوم /الثلاثاء/، إن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل عدم شن المزيد من الضربات على منشآت الطاقة في إيران، لا سيما البنية التحتية النفطية.
وأضافت المصادر أن من بين الأسباب التي ذكرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف هذه الضربات هي أن ترامب يسعى إلى التعاون مع قطاع النفط الإيراني بعد الحرب على غرار النهج الذي اتبعه مع فنزويلا، كما أن الضربات قد تؤدي إلى شن هجمات انتقامية إيرانية واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في دول الخليج.
و قال مسؤول إسرائيلي، بحسب (أكسيوس)، إنه تم إبلاغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير برسائل الإدارة الأمريكية.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن إيران قد هاجمت منشآت الطاقة في الخليج بطائرات مسيّرة في وقت سابق من الحرب، لكنها لم تسبب أضرارًا كبيرة.
وأوضح مصدر مطلع أن ترامب يعتبر الضربات على منشآت الطاقة والنفط الإيرانية "خيارًا أخيرًا"، لا يُلجأ إليه إلا إذا هاجمت إيران عمدًا منشآت النفط في الخليج أولاً.
وقد انتقد السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أحد أبرز مؤيدي الحرب في الحزب الجمهوري، الضربات الإسرائيلية على مستودعات الوقود في إيران، إذ قال "يرجى توخي الحذر بشأن الأهداف التي تختارونها".
ومن جهته، أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، صباح اليوم، أن الإدارة الأمريكية لم تشارك في الضربات الإسرائيلية على مستودعات الوقود الإيرانية.
نور/س ا م
/أ ش أ/

أكسيوس الأمريكية إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

كيفية صلاة التهجد في المنزل

كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا والحد الأدنى هذا العام 35 جنيهًا

الشيخ عمرو فاروق

برواية شعبة عن عاصم الكوفي.. عمرو فاروق يؤم آلاف المصلين في الجامع الأزهر

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح معنى كلمة الفتنة الصحيح في القرآن: مختلفة عن عرفنا الشعبي

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد