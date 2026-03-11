وزير الصحة يوجه بخطة استثمارية طموحة لتطوير المنظومة الصحية بالعام المالي 2026/2027

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع قيادات الوزارة لاستعراض مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، في إطار دعم رؤية مصر 2030، بهدف تعزيز الإنفاق على المشروعات الصحية ذات الأولوية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد الوزير على أهمية توجيه التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتحديث المستشفيات والمراكز الطبية بالأجهزة الحديثة، مع التركيز على استكمال مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات المستهدفة، ودعم خدمات الصحة العامة والقطاع الوقائي للحد من انتشار الأمراض.

تسريع وتيرة التحول الرقمي

كما وجه الوزير بتسريع وتيرة التحول الرقمي الصحي، وتطوير مكاتب الصحة، وتحسين نظم إدارة البيانات لرفع كفاءة اتخاذ القرار، وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة، بما يضمن تقديم رعاية صحية شاملة ومستدامة، تنعكس إيجاباً على صحة المواطن المصري وبناء مجتمع أكثر إنتاجية.