وزير الصحة يستقبل محافظ مطروح لمتابعة الاستعدادات لإدراج المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، لبحث الموقف التنفيذي للاستعداد لإدراج المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الثانية، ومتابعة تقدم المشروعات القومية الجارية، في إطار حرص الدولة على توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير استهل اللقاء بمتابعة المستجدات في مشروعات التطوير والإنشاء الجديدة بالمحافظة، والتي تشمل مستشفيات (مطروح الجديدة، والحميات، ورأس الحكمة، والصدر، والحمام، ومارينا، والضبعة، والعلمين النموذجي، والنجيلة، وسيدي براني، والسلوم، وسيوة)، مع التأكيد على رفع كفاءة باقي المستشفيات من خلال التقييم الدوري والإجراءات التطويرية المستمرة، لضمان تقديم خدمات صحية متميزة تليق بأهالي المحافظة.

آليات واضحة ومحددة لتأهيل المنشآت الطبية بالمحافظة

وتابع أن الاجتماع شهد وضع آليات واضحة ومحددة لتأهيل المنشآت الطبية بالمحافظة استعدادًا لبدء تطبيق المنظومة، من خلال توفير الكوادر الطبية المدربة والإمكانيات والأدوات اللازمة، بما يعزز سرعة التنفيذ ونجاح المنظومة فور إطلاقها، مع التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية لضمان استدامة العمل الصحي وتحقيق أهداف التغطية الشاملة.

وأكد الوزير حرص الوزارة الكامل على تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي للمحافظة، لضمان جاهزيتها الكاملة وتقديم خدمات صحية عالية الجودة ومستدامة للمواطنين، مشددًا على أن إدراج مطروح ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتغطية شاملة لجميع أبناء المحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور شريف مصطفى مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية.