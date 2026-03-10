قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: تشكيل لجنة أزمة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الأحداث الجارية
وزير الخارجية: الحكومة تواصل جهودها لتأمين العالقين المصريين.. وتدعو لوقف الحرب
كأس العالم 2026 في موعده.. فيفا تحسم الجدل
لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الصحة يستقبل محافظ مطروح لمتابعة الاستعدادات لإدراج المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، لبحث الموقف التنفيذي للاستعداد لإدراج المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الثانية، ومتابعة تقدم المشروعات القومية الجارية، في إطار حرص الدولة على توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير استهل اللقاء بمتابعة المستجدات في مشروعات التطوير والإنشاء الجديدة بالمحافظة، والتي تشمل مستشفيات (مطروح الجديدة، والحميات، ورأس الحكمة، والصدر، والحمام، ومارينا، والضبعة، والعلمين النموذجي، والنجيلة، وسيدي براني، والسلوم، وسيوة)، مع التأكيد على رفع كفاءة باقي المستشفيات من خلال التقييم الدوري والإجراءات التطويرية المستمرة، لضمان تقديم خدمات صحية متميزة تليق بأهالي المحافظة.

آليات واضحة ومحددة لتأهيل المنشآت الطبية بالمحافظة 

وتابع أن الاجتماع شهد وضع آليات واضحة ومحددة لتأهيل المنشآت الطبية بالمحافظة استعدادًا لبدء تطبيق المنظومة، من خلال توفير الكوادر الطبية المدربة والإمكانيات والأدوات اللازمة، بما يعزز سرعة التنفيذ ونجاح المنظومة فور إطلاقها، مع التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية لضمان استدامة العمل الصحي وتحقيق أهداف التغطية الشاملة.

وأكد الوزير حرص الوزارة الكامل على تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي للمحافظة، لضمان جاهزيتها الكاملة وتقديم خدمات صحية عالية الجودة ومستدامة للمواطنين، مشددًا على أن إدراج مطروح ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتغطية شاملة لجميع أبناء المحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور شريف مصطفى مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية.

وزير الصحة منظومة التأمين الصحي الشامل المنشآت الطبية التقييم الدوري وزارة الصحة

