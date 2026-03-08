قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإسرائيلي: القضاء على أكثر من 600 هدف و200 عنصر من حزب الله خلال الأسبوع الماضي
الجيش الإسرائيلي: استهداف منصات إطلاق صواريخ حزب الله في لبنان
مجلس التعاون الخليجي يُطالب بدعم مشروع القرار الخليجي للتنديد بالهجمات الإيرانية
مسئول إماراتي يكشف حقيقة تورط بلاده في الهجوم على محطة تحلية مياه في إيران
اعتداء بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها في الغربية| وشاهد عيان: الضحية ما زالت في حالة حرجة
البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه
قرار عربي طارئ يدين الهجمات الإيرانية وسط دعوة لتفعيل المادة 51
وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية
بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي
الحرب ترفع سعر صرف الدولار ليتخطى 52 جنيهًا فى البنوك
عراقجي: لا مؤشرات على سعي إيران لامتلاك صواريخ تستهدف الولايات المتحدة
آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك
وزير الصحة يشهد إطلاق الشبكة الوطنية للباثولوجيا الرقمية للتشخيص الدقيق للأورام

عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ، لإطلاق الشبكة الوطنية للباثولوجيا الرقمية في مصر، وذلك بالمركز المصري للتحكم في الأمراض (EGYCDC)، بهدف تعزيز القدرات التشخيصية الوطنية، تسريع تشخيص الأورام، ورفع دقة النتائج في مستشفيات ووحدات الرعاية الصحية.

وقّع المذكرة عن الوزارة الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشؤون المبادرات الصحية، وعن الشركة المهندس معتز ناصف رئيس مجلس إدارة روش مصر للحلول التشخيصية، بحضور المهندس شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حاتم أمين المدير التنفيذي لمبادرة صحة المرأة، والدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.

وأكد الوزير أن إطلاق الشبكة يمثل خطوة استراتيجية فارقة في تحول المنظومة الصحية نحو الطب الدقيق والتشخيص الرقمي، ويعكس التزام الدولة ببناء نظام صحي حديث يضع المواطن في صميم أولوياته، مشيرًا إلى أن الشبكة تشكل حجر الأساس لبنية تحتية رقمية متكاملة على مستوى الجمهورية، تتجاوز تحديثًا تقنيًا لتصبح ركيزة أساسية لتطوير التشخيص والعلاج.

وأوضح أن الشبكة تقضي على عائق المسافات الجغرافية، وتضمن تشخيصًا دقيقًا وسريعًا قد ينقذ حياة المرضى، معتبرًا إياها العقل الاستراتيجي لخدمات الأورام الحديثة في مصر، حيث تُعمم التميز وتحقق العدالة في الوصول إلى الطب المتقدم لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تنطلق من سبعة مواقع استراتيجية تشمل المركز المصري للتحكم في الأمراض، والمركز المصري للبحوث الطبية بجامعة عين شمس، ومعهد ناصر، والمعامل المركزية بوزارة الصحة، ومراكز الأورام المتخصصة في سوهاج وكفر الشيخ ودمنهور، مما يقلص المسافة بين المريض والخبراء الاستشاريين ويجسد مفهوم العدالة المدعومة بالتكنولوجيا.

بدء العلاج من 270 يومًا إلى 49 يومًا

ونوه الوزير إلى نجاح مبادرة صحة المرأة في خفض متوسط الفترة بين الاشتباه بالمرض وبدء العلاج من 270 يومًا إلى 49 يومًا (تحسن بنسبة 82%)، مع استهداف الوصول إلى 28 يومًا مستقبلًا، مؤكدًا أن تحويل شرائح العينات إلى صور رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي سيسرع هذه النتائج، ويرفع دقة التشخيص من 85% في الطرق التقليدية إلى 92%، مع حساسية تصل إلى 96.3% ونوعية 93.3%، وقدرة الذكاء الاصطناعي على اكتشاف نحو 5% من الحالات التي قد تفوتها العين البشرية، كما ارتفعت نسبة الكشف المبكر (المرحلتين الأولى والثانية) من 34% إلى 70%.

وأبرز الوزير قوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيدًا  التكامل بين رؤية الدولة والابتكار التكنولوجي، مشيرًا إلى أن الشبكة لا تواكب التوجهات العالمية فحسب، بل تسعى لوضع معيار إقليمي جديد، وتعزز مكانة مصر كمركز تميز في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع استعدادها لمشاركة خبراتها مع الدول الشقيقة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الباثولوجيا الرقمية جسر حقيقي بين الابتكار العلمي والتأثير المباشر على حياة المواطنين، مع التزام الدولة بجعل الرعاية الدقيقة عالية الجودة حقًا متاحًا لكل مواطن من الدلتا إلى أقصى الصعيد.

وعقب التوقيع، أجرى الوزير جولة تفقدية بالمعامل بالمركز المصري للتحكم في الأمراض، للاطلاع على البرمجيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تمكّن أخصائيي الباثولوجيا من تقييم صور الشرائح النسيجية الكاملة بدقة وموضوعية عالية.

