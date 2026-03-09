زيادة الجائزة المالية للفائز بدوري أبطال أفريقيا إلى 6 ملايين دولار

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن زيادة في الجوائز المالية لبطولتي الأندية ابتداء من الموسم الحالي

وسيحصل الفائز بدوري أبطال إفريقيا على 6 ملايين دولار بزيادة بلغت ( ٥٠٪)، والفائز بكأس الاتحاد الإفريقي على 4 ملايين دولار بزيادة بلغت (100%).

وقال كاف إن رئيسه الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي أعلن "زيادة قدرها 2 مليون دولار أميركي في قيمة الجائزة المالية لبطل دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى زيادة أخرى قدرها 2 مليون دولار أميركي لبطل كأس الكونفدرالية لموسم 2025-26".

وترفع هذه الزيادات الأخيرة إجمالي الجوائز المالية ومدفوعات التضامن المُخصصة للأندية الإفريقية إلى أكثر من 42 مليون دولار أميركي في الموسم الواحد، بحسب ما أضاف كاف