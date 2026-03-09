من الشارع إلى قلوب الناس.. قصة عطاء الحاجة شادية في رمضان

أكدت الحاجة شادية، أنها يوميًا تخرج من منزلها للبحث عن الإفطار وموائد الرحمن خلال شهر رمضان لتطعم نفسها.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي هاني النحاس في برنامج "ساعة الفطار" المذاع على قناة "صدى البلد" إنها تعمل ببيع أجندات وشنابر، وتقوم أحياناً بإعداد فطير ورقاق للمساعدة في إعالة أحفادها، مشيرة إلى أن حفيدها محمد يمثل لها سعادة كبيرة ويعوضها عن فقدان ابنها، مؤكدة أنها تضع احتياجاته قبل نفسها في كل شيء.

وأضافت أنها تأتي إلى الشوارع قبل الإفطار لتجد نفسها وسط أجواء رمضان المليئة بالعطاء والمودة، حيث يوزع الشباب والفتيات التمر والمشروبات على المارة، وتفاعلت مع أحد الشباب الصغار، علي، الذي يبيع مناديل معطرة في الشارع، مشيدة بروحه الطيبة وإصراره على العمل لكسب رزقه.