سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026
هجوم يستهدف قاعدة فكتوريا الأمريكية في بغداد وتفعيل منظومة الدفاع الجوي
تركيا تستدعي السفير الإيراني بعد إطلاق صاروخ تجاه أراضيها
مبالغ ضخمة.. تفاصيل جوائز بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
تصعيد تركي صادم: أردوغان يهدد بالرد على الاستفزازات الإيرانية
أخبار العالم

ضربة نوعية شنها حزب الله.. استهداف محطة فضائية إسرائيلية إستراتيجية

ناصر السيد

كشفت وكالة تسنيم الإيرانية، يوم الجمعة أن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، شن هجوما صاروخيا على موقع راداري ومحطة اتصالات فضائية مهمة تابعة للكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة.

وأوضحت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر لم تسمها، أنه رغم المحاولات المكثفة من جانب مسؤولي دولة الاحتلال لإخفاء تفاصيل الهجوم، فإن مراجعة الصور المتداولة تشير إلى وجود عدد كبير من أجهزة استقبال الإشارات الفضائية في الموقع المستهدف.

ولفتت الوكالة الإيرانية، إلى أن الصور المتاحة أظهرت أن الموقع المستهدف هو محطة الأقمار الصناعية SES Satellite Station أو ما يُعرف بـ Emek HaEla Teleport، وهي محطة فضائية بالغة الأهمية تابعة لشركة SES S.A اللوكسمبورجية.

وأشارت إلى أن هذه المحطة واحدة من أكبر وأقدم محطات الاتصالات الأرضية المرتبطة بالأقمار الصناعية التابعة لشركة Gilat، حيث تستقبل البيانات من الأقمار الصناعية العسكرية والاستطلاعية مثل Amos وDror، ثم تنقلها عبر شبكة الألياف الضوئية التابعة لشركة Bezeq إلى مراكز القيادة والسيطرة الموحدة الهجومية والدفاعية لجيش الكيان الصهيوني.

ويُعد مركز Emek بمثابة القلب النابض لمنظومة الاتصالات الفضائية للكيان الصهيوني على الأرض، إذ يتولى مهمة ضخ المعلومات إلى مراكز اتخاذ القرار. كما توجد مراكز مرتبطة بهذه المحطة في بعض الدول، من بينها أذربيجان والمجر وعدد من الدول الأوروبية الأخرى.

ضربة نوعية لحزب الله حزب الله البيانات العسكرية الإسرائيلية جنوب لبنان

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

لجنة الأزمة

بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

اجازة عيد الفطر 2026

للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا

بيزيرا

مفاجأة بشأن انتقال خوان بيزيرا لـ منتخب البرازيل.. تفاصيل

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أسرار الناتو الإسرائيلي.. تحالف سداسي ضد من؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفتوى وقضية الشيخ بخيت

