ضربة نوعية شنها حزب الله.. استهداف محطة فضائية إسرائيلية إستراتيجية

كشفت وكالة تسنيم الإيرانية، يوم الجمعة أن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، شن هجوما صاروخيا على موقع راداري ومحطة اتصالات فضائية مهمة تابعة للكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة.

وأوضحت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر لم تسمها، أنه رغم المحاولات المكثفة من جانب مسؤولي دولة الاحتلال لإخفاء تفاصيل الهجوم، فإن مراجعة الصور المتداولة تشير إلى وجود عدد كبير من أجهزة استقبال الإشارات الفضائية في الموقع المستهدف.

ولفتت الوكالة الإيرانية، إلى أن الصور المتاحة أظهرت أن الموقع المستهدف هو محطة الأقمار الصناعية SES Satellite Station أو ما يُعرف بـ Emek HaEla Teleport، وهي محطة فضائية بالغة الأهمية تابعة لشركة SES S.A اللوكسمبورجية.

وأشارت إلى أن هذه المحطة واحدة من أكبر وأقدم محطات الاتصالات الأرضية المرتبطة بالأقمار الصناعية التابعة لشركة Gilat، حيث تستقبل البيانات من الأقمار الصناعية العسكرية والاستطلاعية مثل Amos وDror، ثم تنقلها عبر شبكة الألياف الضوئية التابعة لشركة Bezeq إلى مراكز القيادة والسيطرة الموحدة الهجومية والدفاعية لجيش الكيان الصهيوني.

ويُعد مركز Emek بمثابة القلب النابض لمنظومة الاتصالات الفضائية للكيان الصهيوني على الأرض، إذ يتولى مهمة ضخ المعلومات إلى مراكز اتخاذ القرار. كما توجد مراكز مرتبطة بهذه المحطة في بعض الدول، من بينها أذربيجان والمجر وعدد من الدول الأوروبية الأخرى.