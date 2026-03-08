الجيش الإسرائيلي: القضاء على أكثر من 600 هدف و200 عنصر من حزب الله خلال الأسبوع الماضي

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي باستهداف أكثر من 600 هدف والقضاء على نحو 200 عنصر من حزب الله خلال الأسبوع الماضي.

وقال: "شنّت القيادة الشمالية غارات جوية وبحرية وبرية على أكثر من 600 هدف في مختلف أنحاء لبنان، مستخدمةً أكثر من 820 قذيفة".

وبحسب جيش الاحتلال، فقد تم القضاء على أكثر من 190 عنصراً في هذه الغارات، من بينهم أبو حمزة رامي، قائد حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، الذي يُعادل رتبته جنرالاً في الجيش الإسرائيلي؛ وقائدان برتبة مقدم؛ وثلاثة قادة كتائب في الحزب.

كما نُفذت 27 موجة هجومية في منطقة بيروت، خمس منها في حي الضاحية.

