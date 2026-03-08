في اليوم العالمي للمرأة.. إليسا تدعم نساء لبنان برسالة إنسانية

وجهت إليسا رسالة مؤثرة إلى النساء، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، عبّرت فيها عن تضامنها مع معاناة النساء، خصوصًا في لبنان، في ظل ظروف الحرب.

وكتبت إليسا عبر حسابها الشخصي اكس :" بيوم المرأة العالمي تحية لكل امرأة، بلبنان ووين ما كان اضطرت بزمن الحرب تترك بيتها مجبورة، ولكل ام سهرانة بالليل حتى ولادها ما يسمعوا صوت ويخافوا ولكل صبية كان عندها أحلام ورافضة تتخلى عنها رغم الحرب والظروف.. قلبي وتفكيري وصلاتي معكن لو ما منكم الحياة ما بتكفي أرى ".



يحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وهو يوم مخصص لتقدير دور المرأة في بناء المجتمعات وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات.

وفي مصر، لا يقتصر تقدير المرأة على مناسبة سنوية فقط، بل هو تاريخ ممتد عبر آلاف السنين منذ الحضارة المصرية القديمة وحتى العصر الحديث، حيث كانت المرأة شريكا أساسيا في صناعة الحضارة والنهضة.

نماذج نسائية ملهمة

وقدمت مصر عبر تاريخها نماذج نسائية ملهمة في الحكم والسياسة والعمل العام، وهو ما يتجسد في الآثار والتماثيل التي لاتزال شاهدة على مكانة المرأة في الحضارة المصرية.

ومنذ آلاف السنين، احتلت المرأة مكانة متميزة في المجتمع المصري القديم، ولم تكن مجرد عنصر تابع، بل شاركت في الحكم والإدارة وصناعة القرار.