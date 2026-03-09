موفدو الأوقاف بموزمبيق يشاركون في أكبر إفطار رمضاني للجالية المصرية| صور

شارك موفدو وزارة الأوقاف في موزمبيق في حفل الإفطار الرمضاني الكبير الذي نظمه السفير المصري للجالية المصرية في موزمبيق، في أجواء رمضانية اتسمت بالمحبة والتآلف، وبحضور القاضية لوسيا دالوز ريبيرو - رئيسة المحكمة الدستورية الموزمبيقية-، وعدد من أعضاء البرلمان من القيادات الدبلوماسية والشخصيات العامة وممثلي الجاليات العربية والمسلمة.



شهد حفل الإفطار حضور سعادة السفير محمد فرغل السفير المصري لدى موزمبيق إلى جانب أعضاء السفارة المصرية والهيئة الدبلوماسية.



وشارك في الفعالية موفدو الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، في إطار دورهم الدعوي والتوعوي بين أبناء الجالية المصرية والمسلمة في موزمبيق خلال شهر رمضان المبارك، حيث أكدوا أهمية هذه اللقاءات في تعزيز الروابط بين المصريين في الخارج، وترسيخ قيم الأخوة والتكافل التي يعززها الشهر الفضيل.