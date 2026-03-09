ملتقى الفكر الإسلامي يناقش «الإعلام وتحديات العصر» ويسلط الضوء على قضية الإدمان الرقمي

شهد مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، انعقاد ندوة موسعة ضمن فعاليات "ملتقى الفكر الإسلامي" في ثوبه الجديد، لمناقشة قضية «الإعلام وتحديات العصر»، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس، وبحضور حاشد من رواد المسجد والمهتمين بالشأن الفكري والإعلامي.

أدار اللقاء الإعلامي الدكتور وليد الحسيني، واستضاف الدكتور محمد فتحي - أستاذ الإعلام بجامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، حيث ركز الحوار على التحولات الكبرى التي أحدثتها التكنولوجيا الحديثة في تشكيل وعي الأجيال الجديدة.

وأوضح الدكتور محمد فتحي، خلال اللقاء، أن المجتمع يشهد بروز أجيال رقمية بخصائص فريدة، أبرزها "جيل Z" المولود بين عامي 1997 و2012 كجيل للسوشيال ميديا، و"جيل ألفا" المولود منذ عام 2012 وحتى 2025، وهو جيل الشاشات والتكنولوجيا المتسارعة الذي يتميز بسرعة التفاعل مع الوسائط الرقمية.

وأشار إلى أن هذه الأجيال تميل إلى بناء علاقات قائمة على الصداقة والحوار مع الآباء أكثر من القيود التقليدية، لافتًا إلى خطورة تحول الهاتف المحمول إلى بديل لدور الأسرة في التوجيه، وهو ما يستوجب وعيًا أكبر من الآباء والمعلمين والدعاة بكيفية التعامل مع هذا الواقع الرقمي.

كما تناول اللقاء قضية الإدمان الرقمي، مؤكدًا أهمية ترشيد استخدام الهواتف الذكية ووضع ضوابط لاستخدام الهواتف اللمسية للأطفال بحيث لا تبدأ قبل سن الثالثة عشرة وبما لا يزيد على ساعة يوميًا، مع ضرورة توفير بدائل تربوية جاذبة مثل "علم التلعيب" الذي يحفز الاهتمام عبر الانتقال بين المستويات التفاعلية.

وشدد على أهمية خلق مساحة آمنة للحوار داخل الأسرة تمنح الأبناء القدرة على التعبير دون خوف، مستشهدًا بمنهج نبي الله يوسف عليه السلام في حواره مع أبيه، ومنهج النبي ﷺ في احتوائه العاطفي للشباب، مؤكدًا أن دور الأسرة يتجاوز تلبية الاحتياجات المادية إلى بناء جسور التواصل والتفاهم. وفي سياق تصحيح المفاهيم ومواجهة التطرف، أبرز اللقاء القيمة العلمية لكتاب «الحق المبين في الرد على من يتلاعب بالدين» للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، كونه يقدم معالجة رصينة لقضايا الفكر الديني المعاصر.

واختتمت الفعالية بتأكيد ضرورة تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والدعاة لاحتواء الأطفال وترشيد استخدام التكنولوجيا لبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات العصر، فيما أضفت فقرة الابتهالات الدينية التي قدمها المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد أجواءً من الروحانية والسكينة على رحاب الملتقى.