قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: سنتخذ قرار إنهاء الضربات على إيران في الوقت المناسب
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس
الجنرال الذهبي.. 57 عاما على وفاة الفريق أول عبد المنعم رياض
كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير بسبع دول في الشرق الأوسط
تقرير بريطاني : نحو 10 سفن تعرضت للهجوم في مضيق هرمز منذ إغلاقه
أسعار الغاز ترتفع مع تصاعد حرب إيران
انفجار خارج كنيس يهودي في بلجيكا
تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات
الدولار يقفز مع ارتفاع النفط وتصاعد المخاوف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
أزمة التصالح في مخالفات البناء.. تعديل تشريعي مرتقب لحل أزمة الأدوار المتوقفة على الصب
أزمة في الزمالك بسبب أحمد حمدي.. وغموض حول مستقبله مع الفريق
جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا مصنعا لإنتاج محركات الصواريخ في إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملتقى الفكر الإسلامي يناقش «الإعلام وتحديات العصر» ويسلط الضوء على قضية الإدمان الرقمي

ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الحسين
ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الحسين
عبد الرحمن محمد

شهد مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، انعقاد ندوة موسعة ضمن فعاليات "ملتقى الفكر الإسلامي" في ثوبه الجديد، لمناقشة قضية «الإعلام وتحديات العصر»، وذلك تحت رعاية  الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس، وبحضور حاشد من رواد المسجد والمهتمين بالشأن الفكري والإعلامي.

أدار اللقاء الإعلامي الدكتور وليد الحسيني، واستضاف الدكتور محمد فتحي - أستاذ الإعلام بجامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، حيث ركز الحوار على التحولات الكبرى التي أحدثتها التكنولوجيا الحديثة في تشكيل وعي الأجيال الجديدة.

وأوضح الدكتور محمد فتحي، خلال اللقاء، أن المجتمع يشهد بروز أجيال رقمية بخصائص فريدة، أبرزها "جيل Z" المولود بين عامي 1997 و2012 كجيل للسوشيال ميديا، و"جيل ألفا" المولود منذ عام 2012 وحتى 2025، وهو جيل الشاشات والتكنولوجيا المتسارعة الذي يتميز بسرعة التفاعل مع الوسائط الرقمية.

وأشار إلى أن هذه الأجيال تميل إلى بناء علاقات قائمة على الصداقة والحوار مع الآباء أكثر من القيود التقليدية، لافتًا إلى خطورة تحول الهاتف المحمول إلى بديل لدور الأسرة في التوجيه، وهو ما يستوجب وعيًا أكبر من الآباء والمعلمين والدعاة بكيفية التعامل مع هذا الواقع الرقمي.

كما تناول اللقاء قضية الإدمان الرقمي، مؤكدًا أهمية ترشيد استخدام الهواتف الذكية ووضع ضوابط لاستخدام الهواتف اللمسية للأطفال بحيث لا تبدأ قبل سن الثالثة عشرة وبما لا يزيد على ساعة يوميًا، مع ضرورة توفير بدائل تربوية جاذبة مثل "علم التلعيب" الذي يحفز الاهتمام عبر الانتقال بين المستويات التفاعلية.

وشدد على أهمية خلق مساحة آمنة للحوار داخل الأسرة تمنح الأبناء القدرة على التعبير دون خوف، مستشهدًا بمنهج نبي الله يوسف عليه السلام في حواره مع أبيه، ومنهج النبي ﷺ في احتوائه العاطفي للشباب، مؤكدًا أن دور الأسرة يتجاوز تلبية الاحتياجات المادية إلى بناء جسور التواصل والتفاهم. وفي سياق تصحيح المفاهيم ومواجهة التطرف، أبرز اللقاء القيمة العلمية لكتاب «الحق المبين في الرد على من يتلاعب بالدين» للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، كونه يقدم معالجة رصينة لقضايا الفكر الديني المعاصر.

واختتمت الفعالية بتأكيد ضرورة تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والدعاة لاحتواء الأطفال وترشيد استخدام التكنولوجيا لبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات العصر، فيما أضفت فقرة الابتهالات الدينية التي قدمها المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد أجواءً من الروحانية والسكينة على رحاب الملتقى.

ملتقى الفكر الإسلامي مسجد الإمام الحسين الدكتور أسامة الأزهري الإعلام وتحديات العصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

ترشيحاتنا

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

علب كعك عيد الفطر 2026

تبدأ من 150 جنيهًا.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2026

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

بالصور

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح في رمضان

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد