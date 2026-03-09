موفدو وزارة الأوقاف بـ أوغندا يشاركون في أكبر إفطار رمضاني.. صور

شارك موفدو وزارة الأوقاف المصرية في أوغندا في حفل الإفطار الرمضاني الكبير، في أجواء رمضانية اتسمت بالمحبة والتآلف، وبحضور عدد من القيادات الدبلوماسية والشخصيات العامة وممثلي الجاليات العربية والمسلمة.

شهد حفل الإفطار حضور السفير منذر سليم - السفير المصري لدى أوغندا، و محمد شريف - القنصل المصري، والسيد عقيل - نائب السفير، والمستشار باسم عادل، إلى جانب أعضاء السفارة المصرية والهيئة الدبلوماسية.

كما شارك في الفعالية موفدو الأزهر الشريف، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف الدعوي والتوعوي بين أبناء الجالية المصرية والمسلمة في أوغندا خلال شهر رمضان المبارك، حيث أكدوا أهمية هذه اللقاءات في تعزيز الروابط بين أبناء الجاليات المصرية في الخارج، وترسيخ قيم الأخوة والتكافل التي يعززها الشهر الفضيل.

وشهدت المناسبة حضور الدكتور إبراهيم مشالي - مدير المزرعة المصرية الأوغندية، والمستشار محمد علي، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي الجاليات العربية والمسلمة في أوغندا.