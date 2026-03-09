الأوقاف: علينا الترحم على أرواح الشهداء الذين صنعوا المجد بتضحياتهم

أصدرت وزارة الأوقاف، بيانا بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، حيث تحتفي مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم الذي يوافق 9 من مارس كل عام، إحياءً لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض -رئيس أركان حرب القوات المسلحة حينئذ- الذي استشهد في اليوم ذاته من عام 1969م بين ضباطه وجنوده على جبهة القتال إبان حرب الاستنزاف.

وتدعو وزارة الأوقاف، في هذا اليوم المشهود وهذه الذكرى الوطنية بسماتها، الدينية بغاياتها، الخالدة بأثرها، إلى الترحم على أرواح الشهداء الذين صنعت تضحياتهم المجد، واستذكار تضحياتهم التي تربو على كل وصف، وتتصاغر دونها الكلمات، وتتضاءل بجوارها كل العطاءات.

كما تؤكد وزارة الأوقاف، على لزوم التفاني في العناية بذويهم، واستلهام العبر من تضحياتهم، والحفاظ على ما أورثونا من مكتسبات الأمان، ووحدة الصف، والصدق في حب الوطن، والعزم في الفداء، والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل صون الكرامة والعرض والأرض، عارفين بفضل الله علينا فيهم، وحامدين لهم السبق، وشاكرين لسيرهم أسمى معاني القدوة والأسوة الحسنة، ومسلِّمين لهم بصحيح الفهم لمفاهيم الجهاد والتدين، وأمين العمل بمقتضياتها.

وتابعت: حفظ الله مصر ومواطنيها من كل مكروه وسوء، وأدام فينا وبنا نعم الأمان، ووحدة الصف، والتعظيم لشهدائنا الأبرار.