حبس 5 أشخاص من بينهم سيدة لاتهامهم بإنهاء حياة شاب في مشتول السوق

قررت نيابة مشتول السوق الجزئية برئاسة المستشار محمد كساب وتحقيق محمود الشماع وكيل النائب العام وسكرتارية طارق شومان حبس 5 أشخاص من بينهم سيدة ٤ أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهم بقتل شاب، كما أمرت بإرسال السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة الي الطب الشرعي.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من العميد هاني خريبة مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد نشوب مشاجرة في منطقة الجزارين، ووصول "السيد السعيد م" جثة هامدة إلي مستشفى مشتول السوق.

علي الفور انتقل فريق من المباحث بإشراف المقدم محمد شعبان رئيس مباحث مركز الشرطة والنقيب مصطفي العسكري والنقيب يحي ابو الحجاج معاوني المباحث والقوة المرافقة الي مكان الواقعة وبالتحري تبين انه أثناء استقلال المجني عليه سيارة "ميكروباص " ودخوله الشارع بالمنطقة التي يسكن به تصادف أثناء دخوله وجود مجموعة من السيدات فقام بتنبيه السيدات و قامت سيده بالتعدي عليه بالسب وعليها نشبت المشاجرة بين الطرفين وقام الاهالي بفضها.

وكشفت التحقيقات أن بعد فض المشاجرة تم عقد جلسة عرفيه وانتهت بالفشل ونشبت المشاجرة مرة أخري وقام كلا من "م. ر. م"، " ا. ع. ز"، " د م " ، "ع. ر. م " ، " ال . م . م " بالتشابك بالأيدي وتم التعدي بالسلاح الابيض علي المجني عليه وتم طعنه والتي أسفرت عن إصابته بجروح قطعي بالرأس والجانب الأيمن ، وطعنتين بالصدر ، وتم نقله إلي المستشفي العام ولفظ أنفاسه.

تم ضبط المتهمين وبحيازتهم السلاح الأبيض وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.