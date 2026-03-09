قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب
سعر ومواصفات شيري تيجو 4 برو في السوق السعودي
طارق سعدة يكشف عن 3 محاور أساسية لمواجهة التحديات أمام الإعلام
دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026.. ردّد أدعية ليلة القدر والليالي الوترية
لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
ماكرون يحذر: الشرق الأوسط على حافة تصعيد خطير قد يؤثر على الأمن الدولي وطرق التجارة
المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 20 رمضان
مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 21 رمضان
مقترح برلماني لإطلاق منصة وطنية رقمية للوقف الخيري لتعظيم عوائده
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026
سعر ومواصفات شيري تيجو 4 برو في السوق السعودي

صبري طلبه

تقدم شيري الصينية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودي، ومنها تيجو 4 برو، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر متوسطة الحجم، مع طرحها عبر باقة من التجهيزات سواء التقنية أو الفنية.

محركات وأداء شيري تيجو 4 برو 

تعتمد سيارة شيري على خيارين من محركات البنزين، كلاهما بسعة 1.5 لتر ويتكون من 4 أسطوانات، النسخة الأولى تأتي بمحرك تنفس طبيعي يولد قوة تصل إلى 114 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 143 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار من CVT.

تيجو 4 برو

تتيح هذه القدرات الفنية للسيارة الوصول من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 12 ثانية، مع معدل استهلاك وقود يصل إلى حوالي 17.1 كيلومتر لكل لتر، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

ويعتمد الخيار الثاني على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو بنفس السعة البالغة 1.5 لتر، لكنه يقدم أداءً أعلى بقوة تصل إلى 156 حصانًا وعزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، ويقترن هذا المحرك أيضًا بناقل حركة CVT مع نظام الجر الأمامي أيضًا.

تيجو 4 برو

ويمنح هذا المحرك السيارة قدرة أفضل على التسارع، حيث تستطيع الانطلاق من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 10 ثوانٍ، إلى جانب معدل استهلاك وقود يقترب من 17.4 كيلومتر لكل لتر.

تصميم شيري تيجو 4 برو 

تحصل السيارة على مجموعة من التجهيزات الخارجية التي تعزز مظهرها الرياضي، ومن أبرز هذه التجهيزات عجلات مصنوعة من الألومنيوم يتراوح مقاسها بين 17 و18 بوصة، إضافة إلى سقف بانورامي حسب الفئة، كما تأتي السيارة مزودة بمصابيح بتقنية LED، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب كاميرات وحساسات للمساعدة أثناء الركن.

شيري تيجو 4 برو وأنظمة الأمان

تضم السيارة مجموعة من أنظمة السلامة المصممة لدعم السائق أثناء القيادة، وتشمل هذه الأنظمة الوسائد الهوائية، ونظام الثبات الإلكتروني الذي يساعد على الحفاظ على توازن السيارة في المنعطفات، إضافة إلى نظام مانع الانزلاق.

كما تتوفر تقنية تثبيت السرعة، ومساعد الانطلاق على المرتفعات، فضلًا عن نظام مراقبة ضغط الإطارات الذي يتيح متابعة حالة الإطارات أثناء القيادة.

تيجو 4 برو

مقصورة وتجهيزات شيري تيجو 4 برو

تقدم المقصورة مجموعة من التجهيزات التقنية تشمل نظام تكييف أوتوماتيكي للتحكم في درجة الحرارة داخل السيارة، إلى جانب شاشة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 10.25 بوصة.

كما تحتوي السيارة على لوحة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات، مع دعم تقنيتي آبل كار بلاي وأندرويد أوتو لربط الهواتف الذكية بالنظام الترفيهي، ويكتمل ذلك بوجود 4 مكبرات صوت، ونوافذ كهربائية، بالإضافة إلى تشغيل المحرك عبر زر مخصص بدلاً من المفتاح التقليدي.

تيجو 4 برو

سعر شيري تيجو 4 برو في السوق السعودي

تقدم السيارة شيري تيجو 4 برو بسعر يبدأ من نحو 61,870 ريالا.

