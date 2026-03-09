شاهد| رينج روفر سبورت SV ألتيميت إيديشن 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

رينج روفر سبورت SV ألتيميت إيديشن موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة رينج روفر، عن طرازها الجديد رينج روفر سبورت SV ألتيميت إيديشن موديل 2026، وتنتمي روفر سبورت SV ألتيميت إيديشن لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسيقتسر إنتاج روفر سبورت SV ألتيميت إيديشن علي إنتاج 500 سيارة فقط، ويأتي الإصدار الخاص الجديد تكريما لسيارة إس في آر (SVR) من عام 2015 .

مواصفات رينج روفر سبورت SV ألتيميت إيديشن موديل 2026

زودت سيارة رينج روفر سبورت SV ألتيميت إيديشن موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، سقف وأعمدة باللون الأسود تتطابق مع الشعارات والزخارف الخارجية، وتقف السيارة على عجلات ألمنيوم مطروقة مقاس 23 بوصه بلمسة رمادي داكن أو أسود، وبها مكابح بألوان زرقاء و سوداء تضيف لمسة تباين.

بالاضافة إلي ان سيارة رينج روفر سبورت SV ألتيميت إيديشن موديل 2026 بها، مقصورة مكسوة بجلد ويندسور (Windsor) المثقب بلوني رمادي فاتح يشبه لون السحب (Light Cloud) وأسود داكن (Ebony)، مع سقف بانوراما، وبها نظام صوت ميريديان (Meridian) مكون من 29 سماعة، وبها مقاعد (Body and Soul Seats). وتستخدم هذه المقاعد محولات اهتزازية (Haptic Transducers) تنقل ذبذبات الصوت إلى جسم الراكب وذلك يوفر تجربة غامرة قد تبدو غريبة بحسب نوع الموسيقى.

محرك رينج روفر سبورت SV ألتيميت إيديشن موديل 2026

تحصل سيارة رينج روفر سبورت SV ألتيميت إيديشن موديل 2026 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي توين تيربو من بي إم دبليو (BMW)، بجانب نظام هايبرد خفيف، وتنتج قوة 635 حصان، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وعند تفعيل وضع دايناميك لونش مود (Dynamic Launch Mode) يرتفع العزم مؤقتًا إلى 800 نيوتن/ متر بفضل دفعة إضافية من المحرك الكهربائي، وتنطلق السيارة من 0 إلى 96 كم/ساعة خلال 3.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، وبها نظام تعليق 6 دي داينامكس (6D Dynamics) الذكي، وهو نظام هيدروليكي مترابط مصمم للحد من تمايل الهيكل والانغماس والارتفاع أثناء القيادة .

