قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
الرئيس السيسي أمام قمة "مصر والاتحاد الأوروبي": الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من أمننا.. ونرفض أي مساس بسيادة الأشقاء
الرئيس السيسي يستمع لـ أوبريت 100 مليون فدائي
نال الشهادة وسلاحه بيده.. والدة الشهيد أحمد خالد تحكي عن بطولاته أمام الرئيس
تجاوز 117 دولار.. برميل النفط يحقق أعلى مستوى سعري بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
خلال جولة مفاجئة.. جمبلاط يتابع سير العمل في "حلوان للمسبوكات والأجهزة المعدنية"
ضبط بلطجي اعتدى على عجوز في ميدان العباسي الجديد بالمحلة
مصطفي حسني: الشهيد عينه شافت غدر العدو ولكن قلبه كان شايف لطف وعناية ربنا
السفارة الأمريكية في تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى جنوب شرق البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لا تتجاهلها.. حساسات بـ سيارتك تضمن سلامتك وكفاءة المحرك ؟

حساسات بـ سيارتك تضمن سلامتك وكفاءة المحرك
حساسات بـ سيارتك تضمن سلامتك وكفاءة المحرك
إبراهيم القادري

حساسات السيارة تعتبر بمثابة الحواس الحيوية التي تمنح السيارة القدرة على الإدراك والاستجابة، وذلك لأنها هي العقل المدبر الذي يربط الأجزاء الميكانيكية بوحدة التحكم الإلكترونية لضمان أداء متناغم.

حساسات بـ سيارتك تضمن سلامتك وكفاءة المحرك

ولا تقتصر وظيفة حساسات سيارتك على تحسين جودة القيادة فحسب، بل تمتد لتشمل حماية المحرك من التلف، وتقليل الانبعاثات الضارة، وضمان أعلى مستويات الأمان للركاب.

- حساسات هامة بـ سيارتك تضمن سلامتك وكفاءة المحرك:

حساسات بـ سيارتك تضمن سلامتك وكفاءة المحرك

- حساس سرعة المحرك :

يقيس حساس موضع عمود المرفق الموقع الدقيق وسرعة الدوران "عدد الدورات في الدقيقة"، وفي حال عدم وجود هذا الحساس، لا يمكن تشغيل المحرك.

- حساس الأكسجين :

يساعد حساس الأكسجين التلقائي وحدة التحكم الإلكترونية في المحرك على ضبط خليط الهواء والوقود لتحقيق أفضل احتراق ممكن، وذلك لانه يقيس كمية الأكسجين في غازات العادم، مما يضمن أداء مثالي للمحرك، ويقلل الانبعاثات، ويزيد من كفاءة استهلاك الوقود.

- حساس تدفق الهواء الشامل "MAF" :

يعتبر حساس تدفق الهواء أحد الأجزاء الأساسية في نظام حقن الوقود الإلكتروني لسيارتك، وهو من بين الحساسات المهمة في السيارات، وتم تركيبه في الفراغ بين مشعب سحب الهواء وفلتر الهواء، ويقيس حساس تدفق الهواء كمية الهواء الداخل إلى المحرك.

حساسات بـ سيارتك تضمن سلامتك وكفاءة المحرك

- حساس سرعة عجلة نظام منع انغلاق المكابح :

يعد حساس سرعة عجلة نظام منع انغلاق المكابح من ضمن حساسات سيارتك لعمل نظام منع انغلاق المكابح (ABS) بشكل صحيح، لأنه يعمل علي تحسين سلامة السيارة عند التوقف المفاجئ، وتعتبر خدمات تشخيص أعطال السيارات ضرورية لإصلاح حساسات سرعة عجلات نظام منع انغلاق المكابح.

- حساس موضع الخانق " TPS " :

يعد حساس موضع الخانق " TPS " ضروري للتحكم في خليط الهواء والوقود وتحسين كفاءة المحرك، وهو من بين أهم أجهزة الاستشعار في محرك السيارة التي يجب فحصها بانتظام.

- مؤشرات التحذير من مشاكل الحساسات :

حساسات بـ سيارتك تضمن سلامتك وكفاءة المحرك

- ضوء فحص المحرك :

إذا ظل هذا الضوء مضاءً، فهذا يشير إلى وجود مشكلة في المحرك أو أحد أجزائه.

- انخفاض كفاءة استهلاك الوقود :

قد يكون خلل في مستشعر تدفق الهواء أو مستشعر ضغط الوقود هو السبب في الانخفاض المفاجئ في كفاءة استهلاك الوقود.

- مشاكل أداء المحرك :

حساسات بـ سيارتك تضمن سلامتك وكفاءة المحرك

قد تؤدي مشاكل الحساسات إلى عدم استقرار دوران المحرك في وضع الخمول، أو في الحالات القصوى، وإلى توقفه عن العمل .

- عدم الاستقرار أو فقدان التماسك :

يشير دوران العجلات غير المتوقع أو صعوبة التحكم في السيارة على الطرق الزلقة إلى وجود خلل في نظام التحكم بالتماسك أو مستشعرات سرعة العجلات، وفي هذه الحالة يجب التحقق من عمل مستشعرات ضغط الهواء في عجلات السيارة.

- مشاكل في ناقل الحركة :

حساسات بـ سيارتك تضمن سلامتك وكفاءة المحرك

قد يكون سبب عدم دقة تغيير التروس أو صعوبة تبديلها هو وجود خلل في مستشعرات سرعة ناقل الحركة.

تغييرات في سلوك الكبح :

قد يتسبب خلل في مستشعر نظام منع انغلاق المكابح (ABS) في انحراف السيارة إلى جانب واحد أثناء الكبح، أو نبض المكابح، أو زيادة مسافات التوقف.

الحواس الحيوية حساسات السيارة الأجزاء الميكانيكية وحدة التحكم الإلكترونية حساس سرعة المحرك حساس الأكسجين حساس تدفق الهواء الشامل MAF حساس سرعة عجلة نظام حساس موضع الخانق TPS حساس موضع عمود المرفق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

ترشيحاتنا

نجل المرشدي

قاليباف يحذر من شل الاقتصادات العالمية بسبب الحرب

بارون ترامب

ارسل ابنك للقتال.. آلاف الأمريكيين يوقعون عريضة تطالب بتجنيد "بارون ترامب"

الخارجية الأردنية:

الخارجية الأردنية: إصابة أردنيين اثنين بالإمارات جراء شظايا اعتداءات إيرانية

بالصور

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بعدد من مراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان

فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان
فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان
فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان

بطول 1.5 كم وتكلفة 6 مليون جنيه.. توسعة ورصف طريق كوبري البحر / أبو طبل بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد