لا تتجاهلها.. حساسات بـ سيارتك تضمن سلامتك وكفاءة المحرك ؟

حساسات السيارة تعتبر بمثابة الحواس الحيوية التي تمنح السيارة القدرة على الإدراك والاستجابة، وذلك لأنها هي العقل المدبر الذي يربط الأجزاء الميكانيكية بوحدة التحكم الإلكترونية لضمان أداء متناغم.

حساسات بـ سيارتك تضمن سلامتك وكفاءة المحرك

ولا تقتصر وظيفة حساسات سيارتك على تحسين جودة القيادة فحسب، بل تمتد لتشمل حماية المحرك من التلف، وتقليل الانبعاثات الضارة، وضمان أعلى مستويات الأمان للركاب.

- حساسات هامة بـ سيارتك تضمن سلامتك وكفاءة المحرك:

- حساس سرعة المحرك :

يقيس حساس موضع عمود المرفق الموقع الدقيق وسرعة الدوران "عدد الدورات في الدقيقة"، وفي حال عدم وجود هذا الحساس، لا يمكن تشغيل المحرك.

- حساس الأكسجين :

يساعد حساس الأكسجين التلقائي وحدة التحكم الإلكترونية في المحرك على ضبط خليط الهواء والوقود لتحقيق أفضل احتراق ممكن، وذلك لانه يقيس كمية الأكسجين في غازات العادم، مما يضمن أداء مثالي للمحرك، ويقلل الانبعاثات، ويزيد من كفاءة استهلاك الوقود.

- حساس تدفق الهواء الشامل "MAF" :

يعتبر حساس تدفق الهواء أحد الأجزاء الأساسية في نظام حقن الوقود الإلكتروني لسيارتك، وهو من بين الحساسات المهمة في السيارات، وتم تركيبه في الفراغ بين مشعب سحب الهواء وفلتر الهواء، ويقيس حساس تدفق الهواء كمية الهواء الداخل إلى المحرك.

- حساس سرعة عجلة نظام منع انغلاق المكابح :

يعد حساس سرعة عجلة نظام منع انغلاق المكابح من ضمن حساسات سيارتك لعمل نظام منع انغلاق المكابح (ABS) بشكل صحيح، لأنه يعمل علي تحسين سلامة السيارة عند التوقف المفاجئ، وتعتبر خدمات تشخيص أعطال السيارات ضرورية لإصلاح حساسات سرعة عجلات نظام منع انغلاق المكابح.

- حساس موضع الخانق " TPS " :

يعد حساس موضع الخانق " TPS " ضروري للتحكم في خليط الهواء والوقود وتحسين كفاءة المحرك، وهو من بين أهم أجهزة الاستشعار في محرك السيارة التي يجب فحصها بانتظام.

- مؤشرات التحذير من مشاكل الحساسات :

- ضوء فحص المحرك :

إذا ظل هذا الضوء مضاءً، فهذا يشير إلى وجود مشكلة في المحرك أو أحد أجزائه.

- انخفاض كفاءة استهلاك الوقود :

قد يكون خلل في مستشعر تدفق الهواء أو مستشعر ضغط الوقود هو السبب في الانخفاض المفاجئ في كفاءة استهلاك الوقود.

- مشاكل أداء المحرك :

قد تؤدي مشاكل الحساسات إلى عدم استقرار دوران المحرك في وضع الخمول، أو في الحالات القصوى، وإلى توقفه عن العمل .

- عدم الاستقرار أو فقدان التماسك :

يشير دوران العجلات غير المتوقع أو صعوبة التحكم في السيارة على الطرق الزلقة إلى وجود خلل في نظام التحكم بالتماسك أو مستشعرات سرعة العجلات، وفي هذه الحالة يجب التحقق من عمل مستشعرات ضغط الهواء في عجلات السيارة.

- مشاكل في ناقل الحركة :

قد يكون سبب عدم دقة تغيير التروس أو صعوبة تبديلها هو وجود خلل في مستشعرات سرعة ناقل الحركة.

تغييرات في سلوك الكبح :

قد يتسبب خلل في مستشعر نظام منع انغلاق المكابح (ABS) في انحراف السيارة إلى جانب واحد أثناء الكبح، أو نبض المكابح، أو زيادة مسافات التوقف.