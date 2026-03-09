قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواصفات سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026
سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 ، وتنتمي اوكتافيا A8 لفئة السيارات السيدان .

محرك سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

تحصل سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 223 كم/ساعة، وتحتاج إلي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

زودت سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

مواصفات سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

تتوافر في سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبها بلوتوث، وبها نظام تحكم في عجلة القيادة، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم و إغلاق، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 950 ألف جنيه .

