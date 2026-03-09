قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة يحذر من شبهة الفجر الكاذب: صوموا كما يصوم الناس ولا تصنعوا دينًا على الأهواء
مستقبل إيران بعد خامنئي.. مرشد بلا سلطات مطلقة وسط صراع نفوذ داخلي
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة للزبائن فى المقاهي طبقا للقانون
غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
الخارجية الإيرانية: الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة بالمدارس ..وتعليمات بتفعيل التقييمات على مدار الأسبوع
عمرو الليثي يكشف تفاصيل تسجيل مذكرات عادل إمام
مجموعة السبع تناقش الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة مع تجاوز سعر النفط 100 دولار
الصلاة أم الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء: لا تصلي أولا لـ3 أسباب
التعليم: 3 نماذج مختلفة لكل مادة في الإمتحانات الشهرية..والتقييمات "في موعدها"
" الوزراء" يستعرض تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على الأنظمة المصرفية
هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ أطلقت من لبنان نحو دولة الاحتلال خلال 24 ساعة
تكنولوجيا وسيارات

اركب رينو داستر كروس أوفر بـ 650 ألف جنيه

رينو داستر موديل 2021
رينو داستر موديل 2021
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

رينو داستر موديل 2021 

وجاءت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو داستر موديل 2021، وتنتمي داستر لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

مواصفات رينو داستر موديل 2021 الخارجية

رينو داستر موديل 2021 

تظهر سيارة رينو داستر موديل 2021 من الخارج بتصميم عصري بفضل أحتوائها علي ، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة رينو، وتم تثبيت شعار شركة رينو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك رينو داستر موديل 2021

رينو داستر موديل 2021 

تحصل سيارة رينو داستر موديل 2021 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 160 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة رينو داستر موديل 2021 الداخلية

زودت سيارة رينو داستر موديل 2021 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة .

رينو داستر موديل 2021 

سعر رينو داستر موديل 2021

تباع سيارة رينو داستر موديل 2021 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة السيارات المستعملة رينو داستر موديل 2021 مواصفات رينو داستر موديل 2021 السيارات الكروس أوفر داستر موديل 2021 مقصورة رينو داستر سعر رينو داستر موديل 2021

