اركب رينو داستر كروس أوفر بـ 650 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو داستر موديل 2021، وتنتمي داستر لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

مواصفات رينو داستر موديل 2021 الخارجية

تظهر سيارة رينو داستر موديل 2021 من الخارج بتصميم عصري بفضل أحتوائها علي ، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة رينو، وتم تثبيت شعار شركة رينو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك رينو داستر موديل 2021

تحصل سيارة رينو داستر موديل 2021 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 160 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة رينو داستر موديل 2021 الداخلية

زودت سيارة رينو داستر موديل 2021 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة .

سعر رينو داستر موديل 2021

تباع سيارة رينو داستر موديل 2021 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .