قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحركات دبلوماسية مصرية لاحتواء التصعيد الإقليمي
زيلينسكي: خبراء أوكرانيون في مكافحة المسيرات يتجهون إلى الشرق الأوسط بطلب أمريكي
طقس الاثنين: شبورة كثيفة تسيطر على طرق القاهرة والأقاليم.. وتحذير من اضطراب البحر الأحمر
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر
لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر
لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر
السعودية تدين الهجمات الإيرانية وتؤكد حقها في الرد لحماية أمنها
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن
العشر الأواخر من رمضان.. موعد الليالي الوترية وأفضل الأعمال لاغتنامها
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الأسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة تتجاوز 900 حصان.. مواصفات جيتور G700 2026 | صور

جيتور G700
جيتور G700
صبري طلبه

تعزز جيتور من تواجدها عالميًا، من خلال فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم وعبر طراز G700 موديل 2026، الذي يجمع بين منظومة دفع هجينة عالية الأداء ومجموعة من التقنيات الحديثة.

أبعاد وتصميم جيتور G700

يبلغ طول جيتور G700 نحو 5198 ملم، بينما يصل عرضها إلى 2050 ملم دون احتساب المرايا الجانبية، في حين يبلغ ارتفاعها قرابة 1956 ملم، وتستند السيارة إلى قاعدة عجلات بطول 2870 ملم.

جيتور G700

ويبلغ الخلوص الأرضي نحو 230 ملم، ويتراوح وزن السيارة بين 3070 و3200 كيلوجرام وفقًا للفئة ومستوى التجهيزات، وتأتي بعجلات ألمنيوم يتراوح قياسها بين 18 و20 بوصة، إلى جانب فتحة سقف بانورامية ومرايا جانبية كهربائية.

الأداء الفني لسيارة جيتور G700

تعتمد جيتور G700 على منظومة دفع تجمع بين محرك بنزين مزود بشاحن توربيني ونظام كهربائي ضمن تقنية هجينة متقدمة، ويأتي محرك البنزين بسعة 2.0 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويعمل بالتكامل مع النظام الكهربائي لتقديم قوة إجمالية تبلغ نحو 904 أحصنة.

جيتور G700

ويصل عزم الدوران الكلي إلى 1135 نيوتن متر، وهو ما يمنح السيارة قدرة قوية على التسارع، وتعتمد المنظومة الهجينة على بطارية بسعة 34.13 كيلوواط ساعة، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

مقصورة جيتور G700 

تضم المقصورة الداخلية مجموعة من التقنيات الحديثة التي تركز على سهولة الاستخدام والاتصال الرقمي، ويبرز داخل السيارة شريط واسع من الشاشات يمتد بطول يصل إلى 35.4 بوصة، كما يتوفر نظام صوتي متطور يضم ما بين 14 و18 سماعة حسب الفئة.

جيتور G700

تأتي السيارة أيضًا بعجلة قيادة متعددة الوظائف تسمح بالتحكم في عدد من الأنظمة بسهولة، إضافة إلى إضاءة داخلية محيطية، وتشمل التجهيزات الأخرى شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية ونظام تكييف يعمل بثلاث مناطق مستقلة، مع فتحات تهوية مخصصة للصفين الثاني والثالث، إلى جانب شاشات ترفيه مخصصة للركاب في المقاعد الخلفية.

جيتور G700

جيتور G700 وأنظمة الأمان

تزود جيتور G700 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة وتشمل هذه الأنظمة المكابح المانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إضافة إلى نظام التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني، كما تضم السيارة نظام المساعدة على صعود المرتفعات وحساسات ركن.

جيتور G700

وتشمل تقنيات الأمان  مراقبة النقطة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية والتنبيه من التصادم الخلفي، كما يتوفر نظام التحذير من مغادرة المسار مع المساعدة على البقاء داخله، ويتراوح عدد الوسائد الهوائية داخل المقصورة بين 8 و12 وسادة موزعة في عدة مناطق لتعزيز الحماية في حالات الاصطدام.

جيتور G700 جيتور G700 مواصفات جيتور G700 سيارة جيتور G700

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

الطماطم

قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الشيف شيماء

قفل تليفونه واختفى.. سيدة تخسر 8 آلاف جنيه بعد إعداد 100 وجبة إفطار لأوردر وهمي

ترشيحاتنا

الهاني سليمان

ضربني بالقلم.. الهاني سليمان يكشف عن واقعة طريفة مع محمد شوقي بسبب تضييع الوقت

محمد صلاح و ابنته

محمد صلاح يخطف الأضواء في فيديو مع ابنته

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد