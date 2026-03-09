بقوة تتجاوز 900 حصان.. مواصفات جيتور G700 2026 | صور

تعزز جيتور من تواجدها عالميًا، من خلال فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم وعبر طراز G700 موديل 2026، الذي يجمع بين منظومة دفع هجينة عالية الأداء ومجموعة من التقنيات الحديثة.

أبعاد وتصميم جيتور G700

يبلغ طول جيتور G700 نحو 5198 ملم، بينما يصل عرضها إلى 2050 ملم دون احتساب المرايا الجانبية، في حين يبلغ ارتفاعها قرابة 1956 ملم، وتستند السيارة إلى قاعدة عجلات بطول 2870 ملم.

جيتور G700

ويبلغ الخلوص الأرضي نحو 230 ملم، ويتراوح وزن السيارة بين 3070 و3200 كيلوجرام وفقًا للفئة ومستوى التجهيزات، وتأتي بعجلات ألمنيوم يتراوح قياسها بين 18 و20 بوصة، إلى جانب فتحة سقف بانورامية ومرايا جانبية كهربائية.

الأداء الفني لسيارة جيتور G700

تعتمد جيتور G700 على منظومة دفع تجمع بين محرك بنزين مزود بشاحن توربيني ونظام كهربائي ضمن تقنية هجينة متقدمة، ويأتي محرك البنزين بسعة 2.0 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويعمل بالتكامل مع النظام الكهربائي لتقديم قوة إجمالية تبلغ نحو 904 أحصنة.

جيتور G700

ويصل عزم الدوران الكلي إلى 1135 نيوتن متر، وهو ما يمنح السيارة قدرة قوية على التسارع، وتعتمد المنظومة الهجينة على بطارية بسعة 34.13 كيلوواط ساعة، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

مقصورة جيتور G700

تضم المقصورة الداخلية مجموعة من التقنيات الحديثة التي تركز على سهولة الاستخدام والاتصال الرقمي، ويبرز داخل السيارة شريط واسع من الشاشات يمتد بطول يصل إلى 35.4 بوصة، كما يتوفر نظام صوتي متطور يضم ما بين 14 و18 سماعة حسب الفئة.

جيتور G700

تأتي السيارة أيضًا بعجلة قيادة متعددة الوظائف تسمح بالتحكم في عدد من الأنظمة بسهولة، إضافة إلى إضاءة داخلية محيطية، وتشمل التجهيزات الأخرى شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية ونظام تكييف يعمل بثلاث مناطق مستقلة، مع فتحات تهوية مخصصة للصفين الثاني والثالث، إلى جانب شاشات ترفيه مخصصة للركاب في المقاعد الخلفية.

جيتور G700

جيتور G700 وأنظمة الأمان

تزود جيتور G700 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة وتشمل هذه الأنظمة المكابح المانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إضافة إلى نظام التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني، كما تضم السيارة نظام المساعدة على صعود المرتفعات وحساسات ركن.

جيتور G700

وتشمل تقنيات الأمان مراقبة النقطة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية والتنبيه من التصادم الخلفي، كما يتوفر نظام التحذير من مغادرة المسار مع المساعدة على البقاء داخله، ويتراوح عدد الوسائد الهوائية داخل المقصورة بين 8 و12 وسادة موزعة في عدة مناطق لتعزيز الحماية في حالات الاصطدام.