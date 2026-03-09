قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة
وزير السياحة والآثار: المؤشرات ما زالت جيدة رغم التباطؤ النسبي.. ونعمل على تنشيط الحركة
مجموعة السبع الصناعية تناقش استخدام احتياطيات النفط لمواجهة تداعيات حرب إيران
رئيسة وزراء إيطاليا: اندلاع الحرب في إيران بسبب انهيار القانون الدولي
مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة
واشنطن بوست: فيديو يوثق تورط أمريكا في ضرب مدرسة إيرانية بصاروخ كروز
الرئيس السيسي يشاهد فقرة مؤثرة بعنوان حلم الشهيد.. فيديو
خالد الغندور يثير الجدل بسبب حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو في عيد الفطر
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
محافظات

كيلو البطاطس بـ4 جنيهات.. تعرف علي أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ الوحدات المحلية بالوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد عن استمرار طرح البطاطس بسعر 4 جنيهات للكيلو ضمن مبادرة تخفيف الأعباء عن المواطنين بمدينة موط وفي إطار جهود الدولة المستمرة لضبط الأسواق والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بشأن التوسع في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وبمتابعة مباشرة من جهاد المتولي رئيس مركز الداخلة لتنفيذ خطوات عملية لدعم استقرار الأسعار.

وجرى طرح كميات كبيرة من البطاطس بسعر 4 جنيهات للكيلو من خلال منفذ البيع التابع لها بميدان حي الجناين بمدينة موط، وذلك ضمن جهود التدخل الإيجابي في الأسواق لتوفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار في متناول الجميع، وشهد المنفذ إقبالًا ملحوظًا من المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر ومواجهة أي ارتفاعات في أسعار السلع، من خلال توفير بدائل مستقرة وآمنة للمواطنين.

منفذ حي الجناين يوفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة يوميًا

ويواصل منفذ البيع التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بميدان حي الجناين بمدينة موط أداء دوره في خدمة المواطنين، من خلال طرح كميات متنوعة من الخضروات والفاكهة الطازجة إلى جانب الدواجن بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن في الأسعار وتوفير بدائل مناسبة للأهالي.

تخفيضات ملحوظة فى أسعار الخضروات والفاكهة

وكانت أسعار الخضروات والفاكهة كالتالى:
طماطم 8 جنيهات
خيار 15 جنيها
بطاطس 4 جنيهات
بصل أبيض 7 جنيهات
بصل أحمر 10 جنيهات
فلفل 22 جنيها
فلفل شطة 22 جنيها
باذنجان 12 جنيها
كوسه 15 جنيها
جزر 10 جنيهات
بسلة 25 جنيها
بطاطا 5 جنيهات
كرنب 25 جنيها
قرنبيط 25 جنيها
رمان ممتاز 20 جنيها
جوافه 15 جنيها
برتقال يوسفي 15 جنيها
برتقال 15 جنيها
موز 25 جنيها
كاكا 35 جنيها
عنب 25 جنيها
كنتالوب 25 جنيها
مانجو 50 جنيها
تفاح 60 جنيها
نبق عماني 60 جنيها
كيوى 100 جنيه.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد منافذ

نائب محافظ الشرقية
مرور الشرقية
فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان
محافظ الشرقية
