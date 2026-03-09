الإمارات: استشهاد 2 من أفراد القوات المسلحة في حادث تحطم مروحية مدنية

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم، استشهاد اثنين من أفراد قواتها المسلحة المدنيين إثر تحطم مروحية نتيجة "عطل فني".

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الدفاع الإماراتية جهودها للتصدي لما وصفته بمئات الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران باتجاه البلاد في حرب بدأت قبل أكثر من أسبوع.

وفي سياق آخر، أعلن الجيش الأمريكي عن وفاة جندي أمريكي سابع متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال هجوم إيراني على قوات متمركزة في السعودية.

وتتزايد حصيلة القتلى فقد أسفرت الحرب عن مقتل ما لا يقل عن 1230 شخصًا في إيران، و397 على الأقل في لبنان، و11 في إسرائيل، وفقًا لمسؤولين في تلك الدول.

وصعّدت السعودية من حدة تحذيراتها لإيران، قائلةً لطهران يوم الاثنين إنها ستكون "الخاسر الأكبر" إذا استمرت في مهاجمة الدول العربية. وجاء البيان السعودي عقب هجوم جديد بطائرة مسيّرة استهدف على ما يبدو حقل الشيبة النفطي الضخم.