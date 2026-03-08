رئيس الإمارات يزور وزارة الدفاع للاطلاع على آخر المستجدات العسكرية

قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة إلى وزارة الدفاع، في إطار متابعته تطورات الأوضاع الراهنة والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالشؤون الدفاعية والعسكرية، والجهود المبذولة لتعزيز الجاهزية العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات.

واطلع بن زايد، خلال الزيارة على جاهزية القوات المسلحة، وقدراتها في التعامل مع مختلف التحديات الطارئة، في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

رافق رئيس الدولة ، خلال الزيارة كل من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزارء، وزير الدفاع، و الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، و الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، و محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، و الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي وكيل وزارة الدفاع، و حمد محمد ثاني الرميثي مستشار الشؤون العسكرية لرئيس الدولة، و خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، و فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.