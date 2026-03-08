بطوربيد من غواصة أمريكية .. تفاصيل جديدة عن مقتل 104 من طاقم فرقاطة إيرانية

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، مقتل 104 من أفراد طاقم الفرقاطة (آي آر آي إس دنا) إثر هجوم نسبه إلى الولايات المتحدة في المياه الدولية قبالة الساحل الجنوبي لـسريلانكا.

وقال الجيش الإيراني، في بيان نشرته شبكة (برس تي في) الإيرانية، إن الهجوم وقع يوم الأربعاء الماضي على بعد مئات الأميال من منطقة العمليات في الخليج، حيث تعرضت الفرقاطة لهجوم بطوربيد أطلقته غواصة أمريكية، ما أدى إلى غرقها.

وأضاف البيان أن السفينة كانت في طريق عودتها إلى إيران قادمة من أحد الموانئ في شرق الهند بعد مشاركتها في مناورات بحرية متعددة الجنسيات حملت اسم مناورات ميلان 2026، والتي جرت في خليج البنغال خلال الفترة من 18 إلى 25 فبراير.

ووفق البيان، كان على متن الفرقاطة 136 فردًا من الطاقم، قُتل منهم 104 أشخاص، فيما لا يزال 20 آخرون في عداد المفقودين، بينما أُصيب 32 بحارًا تم نقلهم إلى أحد المستشفيات في سريلانكا لتلقي العلاج.

واتهم الجيش الإيراني البحرية الأمريكية بتنفيذ "هجوم وحشي" دون أي إنذار مسبق، معتبرًا أنه يمثل انتهاكًا للقوانين الإنسانية واللوائح الدولية المنظمة للملاحة البحرية.

من جانبه، توعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بـالندم المرير على استهداف الفرقاطة، قائلاً في منشور عبر منصة إكس إن الولايات المتحدة ارتكبت عملا فظيعا في البحر على بعد نحو ألفي ميل من السواحل الإيرانية، مضيفًا أن الهجوم وقع على سفينة كانت ضيفًا على البحرية الهندية وتحمل نحو 130 بحارًا عندما تعرضت للاستهداف في المياه الدولية دون تحذير.