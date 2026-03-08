قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
9 قتلى و10 جرحى في غارات إسرائيلية على صور ومخيم عين الحلوة بلبنان
سيظل محفورا.. تقرير إسباني يعلق على تسجيل حمزة عبد الكريم أولى أهدافه مع برشلونة
الرئيس السيسي يحذر من حدوث أزمة اقتصادية وإقليمية دولية
تراجع سعر بيع الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يبحثان هاتفياً تطورات الأمن الإقليمي وسبل مواجهة التهديدات العسكرية
تعرف على طواقم تحكيم مباراتي الأهلي وطلائع الجيش وبيراميدز والبنك
صرف مرتبات مارس 2026 قبل عيد الفطر.. اعرف الموعد الرسمي وجدول الأجور
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري
مجتبى خامنئي مرشـدا جديدا لإيران خلفا لوالده
عمرة هدية رمضان.. فوز متسابقتين في اليوم الـ11 من مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد
وزير الداخلية يُبعد أثيوبيتين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
أخبار العالم

بطوربيد من غواصة أمريكية .. تفاصيل جديدة عن مقتل 104 من طاقم فرقاطة إيرانية

بطوربيد من غواصة أمريكية .. الجيش الإيراني يعلن مقتل 104 من طاقم فرقاطة قبالة سريلانكا
بطوربيد من غواصة أمريكية .. الجيش الإيراني يعلن مقتل 104 من طاقم فرقاطة قبالة سريلانكا
أ ش أ

 أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، مقتل 104 من أفراد طاقم الفرقاطة (آي آر آي إس دنا) إثر هجوم نسبه إلى الولايات المتحدة في المياه الدولية قبالة الساحل الجنوبي لـسريلانكا.
وقال الجيش الإيراني، في بيان نشرته شبكة (برس تي في) الإيرانية، إن الهجوم وقع يوم الأربعاء الماضي على بعد مئات الأميال من منطقة العمليات في الخليج، حيث تعرضت الفرقاطة لهجوم بطوربيد أطلقته غواصة أمريكية، ما أدى إلى غرقها.
وأضاف البيان أن السفينة كانت في طريق عودتها إلى إيران قادمة من أحد الموانئ في شرق الهند بعد مشاركتها في مناورات بحرية متعددة الجنسيات حملت اسم مناورات ميلان 2026، والتي جرت في خليج البنغال خلال الفترة من 18 إلى 25 فبراير.
ووفق البيان، كان على متن الفرقاطة 136 فردًا من الطاقم، قُتل منهم 104 أشخاص، فيما لا يزال 20 آخرون في عداد المفقودين، بينما أُصيب 32 بحارًا تم نقلهم إلى أحد المستشفيات في سريلانكا لتلقي العلاج.
واتهم الجيش الإيراني البحرية الأمريكية بتنفيذ "هجوم وحشي" دون أي إنذار مسبق، معتبرًا أنه يمثل انتهاكًا للقوانين الإنسانية واللوائح الدولية المنظمة للملاحة البحرية.
من جانبه، توعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بـالندم المرير على استهداف الفرقاطة، قائلاً في منشور عبر منصة إكس إن الولايات المتحدة ارتكبت عملا فظيعا في البحر على بعد نحو ألفي ميل من السواحل الإيرانية، مضيفًا أن الهجوم وقع على سفينة كانت ضيفًا على البحرية الهندية وتحمل نحو 130 بحارًا عندما تعرضت للاستهداف في المياه الدولية دون تحذير.

الجيش الإيراني أفراد طاقم الفرقاطة آي آر آي إس دنا هجوم نسبه إلى الولايات المتحدة في المياه الدولية قبالة الساحل الجنوبي لـسريلانكا

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: طالبنا شركات الطيران بعدم رفع أسعار رحلاتها بسبب الأحداث الجارية

حسام الشاعر

حسام الشاعر: تداعيات الحرب لها تأثير محدود على السياحة في مصر

صورة ارشيفية

جمعية الصحفيين تتعاقد على وحدات سكنية كاملة التشطيب

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

