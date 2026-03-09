قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تحتفل بذكرى فتح مكة بمسجد العلي العظيم.. صور
منتخب فلسطين يستدعي حامد حمدان
مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة بمسجد العلي العظيم
مفيش روح.. أحمد حسن ينتقد أداء الأهلي بعد الهزيمة من طلائع الجيش بالدوري
الحزن يخيم على سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش
ترتيب هدافي الدوري المصري.. بعد فوز بيراميدز وخسارة الأهلي
موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير
بعد هزيمة الأهلي وتفوق بيراميدز.. اعرف جدول ترتيب الدوري المصري
وسائل إعلام عربية ودولية تبرز تحذيرات الرئيس السيسي من تداعيات الحرب على المنطقة والعالم
اشتعال صراع الصدارة.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وفوز بيراميدز
صرف منحة التموين في هذا الموعد
مصدر فخر.. اتحاد العمال: شهداء الوطن قدموا حياتهم دفاعا عن مصر
محافظات

وكيل صحة الأقصر يتابع القافلة الطبية بالكرنك ويتفقد الوحدة القديمة لضمان جودة الخدمات الصحية

وكيل صحة الأقصر يتابع القافلة الطبية بالكرنك ويتفقد وحدة الكرنك القديم لضمان جودة الخدمات الصحية
وكيل صحة الأقصر يتابع القافلة الطبية بالكرنك ويتفقد وحدة الكرنك القديم لضمان جودة الخدمات الصحية
شمس يونس

قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بجولة ميدانية شملت القافلة الطبية المقامة بمركز شباب الكرنك التابع لإدارة البندر الصحية، إلى جانب تفقد وحدة الكرنك القديم.

وذلك بمرافقة الدكتور عبدالله محمد مدير إدارة البندر الصحية، والدكتورة نهاد نصر الدين منسق عام القوافل العلاجية، حيث تم متابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتابع وكيل وزارة الصحة انتظام العمل داخل العيادات المختلفة وتواجد الفرق الطبية، كما تابع إقبال المواطنين على تلقي الخدمات الطبية المجانية.


وعقب ذلك، توجه وكيل الوزارة لتفقد وحدة الكرنك القديم، حيث تابع انتظام العمل بعدد من الأقسام المختلفة، من بينها عيادة الأسنان، واطمأن على تقديم الخدمة الطبية للمترددين وتوافر المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة، مع التشديد على الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى لضمان تقديم خدمة آمنة للمواطنين.

كما شملت الجولة تفقد المركز الإرشادي للألبان بالوحدة، حيث تابع آلية صرف الألبان المدعمة للأطفال المستحقين وفق الضوابط المحددة، مع التأكيد على أهمية توعية الأمهات بالتغذية السليمة للأطفال وطرق الاستفادة من الألبان المدعمة للحفاظ على صحة الأطفال.

وتضمنت الجولة أيضًا المرور على صيدلية الوحدة للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانتظام صرف العلاج للمرضى وفق البروتوكولات العلاجية، بالإضافة إلى مراجعة أرصدة الأدوية لضمان تلبية احتياجات المترددين على الوحدة.

كما تفقد وكيل الوزارة المخزن الرئيسي للإدارة الخاص بوسائل تنظيم الأسرة، حيث تابع طرق التخزين السليمة وتوافر الوسائل بالكميات المناسبة لتغطية احتياجات الوحدات الصحية، مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالتخزين للحفاظ على كفاءة الوسائل.

واختتم جولته بالمرور على غرفة التطعيمات، حيث تابع انتظام العمل والتأكد من توافر التطعيمات وسلامة سلسلة التبريد الخاصة بحفظها، إلى جانب مراجعة سجلات التطعيمات والتأكد من تقديم الخدمة للأطفال وفق الجداول المحددة لبرنامج التطعيمات الروتينية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر في ختام الجولة على أهمية الالتزام بالانضباط الإداري وانتظام الفرق الطبية في مواقع العمل، والعمل على تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان بالمتابعة المستمرة للمنشآت الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة.

