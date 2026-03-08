حملات تموينية بالأقصر لضبط الأسواق والمخابز.. ومد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر جهودها الرقابية لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.

وأوضح المهندس عبد الرازق الصافى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر أنه شنت مديرية التموين حملة تموينية بمدينة الطود بالتعاون مع إدارة تموين الطود، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات بالمخابز البلدية، شملت ضبط مخبز قام بالتصرف في 6 أجولة من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز المدعم، بالإضافة إلى تحرير محضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار يتراوح بين 15 و18 جرامًا للرغيف، ومحضرين آخرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة.

وتمكنت الحملة من ضبط صاحب محل جزارة بناحية الطود لقيامه بحيازة وعرض لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومي، مع وضع أختام وهمية عليها لتضليل المستهلكين، وتبين أن اللحوم المضبوطة متغيرة في خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبلغ إجمالي المضبوطات 22 كيلو جرامًا من اللحوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، إلى جانب تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

في سياق متصل، وفى ضوء تنفيذ القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2026 بمد فترة التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) حتى يوم 21 مارس الجاري، بعدما كان من المقرر انتهائها في 9 مارس، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من التخفيضات وتلبية احتياجات الأسر المصرية بالتزامن مع قرب عيد الفطر وعيد الأم.

وأوضح القرار ضرورة حصول المحال المشاركة بالأوكازيون على موافقة مسبقة من مديريات التموين المختصة قبل الاشتراك، مع الالتزام بالإعلان عن الأسعار الحقيقية للسلع المعروضة، موضحًا بها السعر قبل التخفيض والسعر بعده لضمان الشفافية أمام المستهلكين.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر إلى أن الأوكازيون يهدف إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أن التصفية تشمل العديد من الأنشطة التجارية مثل محال الملابس، والأدوات المنزلية، ومحال بيع الجلود من أحذية وشنط وغيرها من الأنشطة.