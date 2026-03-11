محافظ الغربية يعلن ضبط 240 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر بقرية برما

تمكنت حملة مشتركة بين مديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الطب البيطري بالغربية من ضبط منشأة مخالفة بقرية برما بمركز طنطا تُستخدم في ذبح الحيوانات خارج المجازر الحكومية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي للمخالفات التي تمس صحة المواطنين،

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملة عن ضبط 240 كجم من اللحوم البقري داخل المنشأة، وبالفحص المبدئي تبين أنها تحمل أختامًا حمراء تدل على ذبحها خارج المجازر الحكومية بالمخالفة للاشتراطات الصحية، ما يمثل خطرًا على الصحة العامة.

ردع مخالفين

وعلى الفور، تم استدعاء لجنة من مديرية الطب البيطري لفحص اللحوم المضبوطة وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ضبط لحوم منتهية الصلاحية

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف الحملات الرقابية بجميع مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والتصدي بحزم لأي مخالفات تتعلق بالذبح خارج المجازر أو تداول اللحوم غير المطابقة للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة المواطنين.